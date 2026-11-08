Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri doğrultusunda Türkiye'deki erkeklerin ilk evlilik yaşı ortalamasının 28,5 olduğu resmi verilerle kesinleşti. İl bazında yapılan detaylı incelemelerde bazı illerde ilk evlilik yaş ortalaması 30 sınırının üstüne çıkarken, bazı Doğu ve Anadolu illerinde bu seviye 25-26 yaşlarında kaldı. Erkeklerin evlilik kararlarında ekonomik şartlar ve metropol hayatının getirdiği dinamiklerin etkili olduğu görülürken illere göre dağılım büyük merak uyandırdı.