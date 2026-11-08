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Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

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Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri doğrultusunda Türkiye'deki erkeklerin ilk evlilik yaşı ortalamasının 28,5 olduğu resmi verilerle kesinleşti. İl bazında yapılan detaylı incelemelerde bazı illerde ilk evlilik yaş ortalaması 30 sınırının üstüne çıkarken, bazı Doğu ve Anadolu illerinde bu seviye 25-26 yaşlarında kaldı. Erkeklerin evlilik kararlarında ekonomik şartlar ve metropol hayatının getirdiği dinamiklerin etkili olduğu görülürken illere göre dağılım büyük merak uyandırdı.

#1
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

Türkiye ortalamasının 28,5 olduğu ilk evlilik yaşında bazı iller 30 yaşın üzerine çıkarken, bazı illerde bu rakam 25-26 seviyelerinde kalıyor. İşte illere göre evlilik yaşı:

#2
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

TEKİRDAĞ

#3
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

TOKAT

#4
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

TRABZON

#5
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

TUNCELİ

#6
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

UŞAK

#7
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

VAN

#8
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

YALOVA

#9
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ADANA

#10
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ADIYAMAN

#11
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

AFYONKARAHİSAR

#12
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

AĞRI

#13
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

AKSARAY

#14
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ANKARA

#15
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ANTALYA

#16
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ARDAHAN

#17
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ARTVİN

#18
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

AYDIN

#19
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BALIKESİR

#20
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BARTIN

#21
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BATMAN

#22
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BAYBURT

#23
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BİLECİK

#24
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BİNGÖL

#25
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BİTLİS

#26
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BOLU

#27
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BURDUR

#28
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

BURSA

#29
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ÇANAKKALE

#30
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ÇANKIRI

#31
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ÇORUM

#32
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

DENİZLİ

#33
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

DİYARBAKIR

#34
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

DÜZCE

#35
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

EDİRNE

#36
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ELAZIĞ

#37
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ERZİNCAN

#38
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ERZURUM

#39
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ESKİŞEHİR

#40
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

GAZİANTEP

#41
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

GİRESUN

#42
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

GÜMÜŞHANE

#43
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

HAKKARİ

#44
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

HATAY

#45
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

IĞDIR

#46
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ISPARTA

#47
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

İSTANBUL

#48
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

İZMİR

#49
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

YOZGAT

#50
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ZONGULDAK

#51
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KAHRAMANMARAŞ

#52
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KARABÜK

#53
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KARAMAN

#54
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KARS

#55
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KASTAMONU

#56
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KAYSERİ

#57
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KİLİS

#58
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KIRIKKALE

#59
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KIRKLARELİ

#60
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KIRŞEHİR

#61
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KOCAELİ

#62
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KONYA

#63
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

KÜTAHYA

#64
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

MALATYA

#65
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

MANİSA

#66
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

MARDİN

#67
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

MERSİN

#68
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

MUĞLA

#69
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

MUŞ

#70
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

NEVŞEHİR

#71
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

NİĞDE

#72
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ORDU

#73
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

OSMANİYE

#74
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

RİZE

#75
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

SAKARYA

#76
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

SAMSUN

#77
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

SİİRT

#78
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

SİNOP

#79
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

SİVAS

#80
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

ŞANLIURFA

#81
Foto - Türk erkeklerinin evlilik haritası çıkarıldı: Hangi şehirde kaç yaşında dünya evine giriliyor? İşte tam liste

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