Yunanistan'ı ürkütecek gelişme: Ambargoları deldik, DENİZHAN-76 teslim edildi
Türkiye'ye uygulanan ambargoların ardından Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen DENİZHAN-76 teslim edildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü artırmaya yönelik hava, kara ve deniz platformları için yerli ve millî çözümleri üretmeye devam ediyor.
MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10’uncu gemiye konuşlandırılacak olan MKE üretimi 7’nci DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak geminin inşa edildiği tersaneye teslim edildi.
ÖZELLİKLERİ: Deniz topu konusunda ülkemize yönelik uygulanan örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm millî deniz topunu kısa sürede geliştirerek seri üretimine başladı.
Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan Denizhan-76, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sunuyor.
Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, Mavi Vatan’da sadece Türk Deniz Kuvvetleri’nin değil; dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da ülkemizin millî savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan Denizhan-76, 2025 yılında Endonezya ile hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya’ya ihraç edilmişti.
Denizhan 76 mm millî deniz topunda edindiği tecrübe ile hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 mm millî deniz topunu yerli ve millî imkanlarla üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 127 mm deniz topunun ilk adımı olan silah sisteminin namlusu üretildi. Silah sisteminin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları ise devam ediyor.
