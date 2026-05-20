Dev proje: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Projenin Filyos ile bütünleşerek bölgeyi ulusal ve uluslararası ticarette önemli bir merkeze dönüştüreceğine dikkat çeken Çağlayan, kentin tüm paydaşlarına ortak hareket etme çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Çevre yolunun ilk etabı Zonguldak merkezden Filyos merkez idi. Orası tamamlanıyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde kısım kısım tamamlanacak. Bunu da bütünleştirecek olan bir çevre yolu. Aynı zamanda ticaret yolu. Ticaret hacmini de ciddi şekilde artıracak. Biliyorsunuz Filyos'ta bir liman inşa edilmişti. Onunla birlikte doğalgaz keşfi bulundu. Şu anda 10 milyon metreküp günlük üretim yapılıyor. Önümüzdeki yıl günlük 20 milyon metreküp bir sonraki 2028 yılda da 40 milyon metreküpe çıkacak. Bununla birlikte limanımızda ulusal ve uluslararası ticarete de açılacak. Bu oraya da ciddi bir biçimde katkı sağlayacak. Şehrimize de çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak. Şimdi bizim bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi temsilcilerimizle, üniversitemiz ile birlikte bu yollar yapılırken şehri yeniden planlamamız lazım. A'sına, B'sine, ötesine berisine bakmadan hep birlikte el ele vererek şehrimizi geleceğe taşımak şehrimizi daha da büyütmek için bu projeleri daha da büyüyüp geliştirebilmek adına fikir üretmemiz lazım. Çalışma yapmamız lazım." Öte yandan Karaelmas, Çaydamar, Kozlu, Ökuşne ve Ilıksu kavşaklarını birbirine bağlayacak proje alanları dronla da havadan görüntülendi. TÜRKİYE GAZETESİ