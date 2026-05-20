5 çalışandan 1’i hiç kullanmıyor Yapay zeka kullananlar kendini saklıyor
5 çalışandan 1'i hiç kullanmıyor Yapay zeka kullananlar kendini saklıyor

Yapay zeka kullanımı araştırmasına göre, her 5 çalışandan 1’i işinde yapay zeka kullandığını şirketiyle ya hiç paylaşmıyor ya da söylediğinden daha fazla kullanıyor.

Yapay zeka, çalışanların günlük iş yapış biçimlerini her geçen gün daha fazla etkiliyor.

Raporlama, araştırma, içerik hazırlama, veri analizi, özetleme ve planlama gibi pek çok alanda kullanılan bu araçlar çalışanlar için vazgeçilmez bir yardımcıya dönüşürken şirketlerin de bu süreci daha sistemli ele almasını gerektiriyor.

İnsan kaynakları platformu Kolay İK, çalışanların yapay zekaya bakışını ve kullanım alışkanlıklarını ölçmek üzere LinkedIn üzerinden bir araştırma yaptı.

254 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, yapay zekanın çalışanların gündelik iş hayatında kimi zaman açıkça kimi zamansa sessizce daha fazla yer bulduğunu ortaya koydu.

Araştırmada çalışanlara yapay zeka araçlarının kullanımında şirketlerine karşı ne kadar şeffaf oldukları soruldu. Katılımcıların yüzde 61’i bu konuda tamamen şeffaf olduğunu belirtti.

Buna karşılık yüzde 14’lük kesim söylediğinden daha fazla yapay zeka kullandığını, yüzde 5’i ise şirketinin olumsuz yaklaşabileceğini düşündüğü için kullanımını paylaşmadığını söyledi.

Bu da yaklaşık her 5 çalışandan 1’inin (yüzde 19), yapay zeka kullanımını ya da kullanım düzeyini şirketiyle açık biçimde paylaşmadığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 20’si ise henüz yapay zeka araçlarını kullanmadığını ifade etti.

Çalışanların yapay zekayla değişen iş tanımlarına nasıl hazırlandığına dair sonuçlar da dönüşüme karşı güçlü bir gelişim isteğine işaret etti.

Katılımcıların yüzde 62’si, yapay zekanın önümüzdeki iki yıl içinde iş tanımlarını önemli ölçüde değiştireceğini bilmeleri halinde yapay zeka becerilerini geliştireceğini belirtti.

Her 4 çalışandan 1’i (yüzde 25) yapay zekanın etkisinin abartıldığını düşünerek süreci akışına bırakacağını söylerken iş ya da sektör değişikliği yapacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

