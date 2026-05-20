  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Doğa
7
Yeniakit Publisher
O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi
AA Giriş Tarihi:

O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

Litvanya’da Vilnius yakınlarında görülen şüpheli İHA paniğe yol açtı. Hava alarmı sonrası ülke liderleri güvenlik gerekçesiyle sığınaklara götürüldü.

#1
Foto - O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde ülkenin Belarus ile sınır hattına yakın bölgelerde radar izi tespit edilmesinin ardından NATO Baltık Hava Polisliği görevini devreye soktu ve halka acil uyarı mesajları gönderdi.

#2
Foto - O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

Yetkililer, Ignalina, Utena, Zarasai ve Svencionys bölgelerinde görülen hareketlilik sonrası alarmın Vilnius ve çevresine genişletildiğini açıkladı. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, Vilnius bölgesi üzerinde bir İHA görüldüğünü doğruladı.

#3
Foto - O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

ALARM SEVİYESİ KIRMIZIYA YÜKSELTİLDİ Halka gönderilen mesajlarda sığınaklara veya güvenli alanlara geçmeleri talep edilirken, Vilnius bölgesindeki alarm seviyesi daha sonra, acil tehdit seviyesi olan "kırmızı"ya yükseltildi.

#4
Foto - O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

CUMHURBAŞKANI SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜ Hava alarmı nedeniyle Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı personeli, Başbakan Inga Ruginiene ve Meclis'te milletvekilleri de sığınaklara götürüldü.

#5
Foto - O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

Öte yandan, Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası, hava sahası alarmı nedeniyle kapatılmasının ardından yerel saatle 11.00 civarında yeniden açıldı. Bazı bölgelerde tren seferleri de kısa süreliğine durdurulurken, Vilnius tren garındaki yolcular tahliye edildi. Demir yolu trafiği ilerleyen saatlerde yeniden normale döndü.

#6
Foto - O ülkede kırmızı alarm! Cumhurbaşkanı sığınağa indi

Litvanya ordusundan yapılan açıklamada, "Bu olay, son günlerde Letonya ve Estonya'da gördüğümüz durumlara benziyor. Halkı uyarmak standart bir önleyici tedbirdir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! "CHP’ye şantaj" soruşturması!
Gündem

Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca (CBS) tutuklu bazı CHP’li belediye başkanlarının şantaj ağına düştüğü iddiasıyla yeni bir soruşturma ba..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı. ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon ve Broadcom'un h..
NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu
Dünya

NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu

NATO görevi kapsamında Litvanya'da konuşlu Romanya'ya ait F-16 savaş uçakları, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurarak..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
Gündem

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal..
Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti
Dünya

Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore ile ilişkilerde baskı ve çatışma yerine barışçıl bir arada yaşamayı önceleyen yeni yaklaşımını yıllık raporu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23