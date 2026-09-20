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Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

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Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

ABD Donanması, denizaltı savunma harbinde çığır açacak "Silent Anvil" adı verilen yeni nesil süzülme kabiliyetli havadan atılan torpido projesi için düğmeye bastı. Uçaklardan veya insansız hava araçlarından 60.000 feet yükseklikten bile fırlatılabilen özel mühimmat, suya süzülerek inip akustik olarak tespit ettiği hedefleri avlayacak. Çin'in devasa otonom su altı filosuna karşı geliştirilen bu yenilikçi sistem, sadece 18 ay içinde prototip aşamasından saha testlerine taşınacak.

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Foto - Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

Defence News’in haberine göre ABD Donanması, Silent Anvil hava fırlatmalı torpido projesi kapsamında iki seçeneği değerlendirmeye aldı ve şartlara uygun yüklenicileri belirlemek amacıyla Bilgi Talebi (RFI) yayımladı. Değerlendirilen ilk seçenek, bir uçak veya insansız hava aracından fırlatılabilen, suya süzülerek inen ve hedefini akustik olarak tespit eden yeni bir torpido tasarımını içeriyor. İkinci seçenek ise mevcut bir torpidoya entegre edilebilecek bir süzülme kiti geliştirilmesini öngörüyor.

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Foto - Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

Bu konsept, ABD Deniz Kuvvetleri’nin mevcut Yüksek İrtifa Denizaltı Savunma Harbi Mühimmat Yeteneği (HAAWC) sistemine benziyor. Söz konusu sistemde, 30.000 feet’e kadar irtifadan uçan P-8 Poseidon deniz karakol uçaklarından fırlatılabilen standart Mark 54 torpidolarına bir süzülme kiti ekleniyor. Tasarım aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri’nin Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) sistemine de benzerlik gösteriyor. JDAM’de, konvansiyonel demir bombalara kanatçıklar ve GPS güdüm sistemi eklenerek düşük maliyetli güdümlü mühimmatlar elde edilmişti.

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Foto - Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

Silent Anvil programı kapsamında süzülme yeteneğine sahip yeni bir torpido tasarımının yanı sıra mevcut torpidolara entegre edilecek süzülme kitleri değerlendiriliyor. Donanmanın yayımladığı Bilgi Talebi (RFI) belgesine göre Silent Anvil projesi, denizaltı savunma harbi görevlerini yerine getirebilen insanlı ve insansız hava aracı (İHA) platformlarının yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. ABD Donanması, dahili veya haricî olarak taşınabilen ve standart BRU-61/A bomba rafıyla uyumlu bir mühimmat aradığını belirtti. Torpidonun, çok sayıda insanlı ve insansız platformdaki taşıma seçeneklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla GBU-39 Müşterek Küçük Çaplı Bomba’ya (SDB) benzer kompakt ve hafif bir form faktörüne sahip olması şart koşuluyor.

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Foto - Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

Belgede mühimmat için belirlenen fiziksel sınırlamalar ise şu şekilde: Azami ağırlık: 268 lb (yaklaşık 121 kg) Azami uzunluk: 70 inç (yaklaşık 177 cm) Çap: 7,5 inç (yaklaşık 19 cm) Teknik detaylar ve performans kriterleri Yayımlanan RFI belgesinde Silent Anvil için kesin bir menzil belirtilmezken, standart Mark 54 torpidonun menzilinin yaklaşık 5,7 mil (9,1 km) olduğu belirtiliyor. ABD Donanması yetkilileri ise elde edilebilecek azami menzil ve süzülme mesafesi konusunda sektörden teklif ve görüş bekliyor.

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Foto - Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

Fırlatma parametreleri, Mach 0,25, 0,50 ve 0,85 hızlarını ve 10 feet ile 60.000 feet arasındaki irtifaları kapsıyor. 60.000 feet’lik üst sınır, P-8 Poseidon’un servis tavanının oldukça üzerinde bulunurken, MQ-4C Triton gibi yüksek irtifada görev yapabilen İHA’ların operasyonel irtifa kapasitesine yakınlığıyla dikkat çekiyor. ABD Donanması’nın açıklamasında, “SAA-LT, havada uçuş dayanıklılığını en üst düzeye çıkarırken su altında intikal süresini en aza indirecek ve bu süreyi görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gereken minimum süreyle sınırlandıracaktır.” ifadelerine yer verildi. Süzülme kitinin entegre edildiği versiyonda ise torpidonun suya 45 ila 90 derecelik açıyla ve saniyede 40-120 feet (12-36 m/s) hızla girmesi şart koşuluyor.

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