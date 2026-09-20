Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı
ABD Donanması, denizaltı savunma harbinde çığır açacak "Silent Anvil" adı verilen yeni nesil süzülme kabiliyetli havadan atılan torpido projesi için düğmeye bastı. Uçaklardan veya insansız hava araçlarından 60.000 feet yükseklikten bile fırlatılabilen özel mühimmat, suya süzülerek inip akustik olarak tespit ettiği hedefleri avlayacak. Çin'in devasa otonom su altı filosuna karşı geliştirilen bu yenilikçi sistem, sadece 18 ay içinde prototip aşamasından saha testlerine taşınacak.