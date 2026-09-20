Donanmadan devrim niteliğinde silah: Gökyüzünden suya inen katil torpido için resmen düğmeye basıldı

Silent Anvil programı kapsamında süzülme yeteneğine sahip yeni bir torpido tasarımının yanı sıra mevcut torpidolara entegre edilecek süzülme kitleri değerlendiriliyor. Donanmanın yayımladığı Bilgi Talebi (RFI) belgesine göre Silent Anvil projesi, denizaltı savunma harbi görevlerini yerine getirebilen insanlı ve insansız hava aracı (İHA) platformlarının yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. ABD Donanması, dahili veya haricî olarak taşınabilen ve standart BRU-61/A bomba rafıyla uyumlu bir mühimmat aradığını belirtti. Torpidonun, çok sayıda insanlı ve insansız platformdaki taşıma seçeneklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla GBU-39 Müşterek Küçük Çaplı Bomba’ya (SDB) benzer kompakt ve hafif bir form faktörüne sahip olması şart koşuluyor.