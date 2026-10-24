Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra “kaçak” ilan edildiler

Türkiye'nin diplomatik bir zafer elde ettiği aktarılan haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ülkede kendisini ilgilendiren konularda işler zorlaştığında her seferinde ortadan kaybolduğu ifade edildi. Dendias için kaçak ifadesi kullanılan haberde, "Her zaman bir olay, bir gezi olur, tercihen yurt dışına ve en sevdiği yer de ABD'dir" denildi. Haberde, Yunanistan'ın, Savunma Bakanı Dendias'ın Dışişleri Bakanı olarak 2020'de geleceğini tahmin edemediği Türk-Libya mutabakatı nedeniyle içeriden ateş, dışarıdan da tokat yemeye devam ettiğinin altı çizildi.