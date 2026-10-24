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Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra "kaçak" ilan edildiler

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Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra “kaçak” ilan edildiler

Libya'nın Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylaması Atina'da şok etkisi oluştururken, Yunan medyası Miçotakis hükümetini sert bir dille hedef alarak ülkeyi büyük bir hezimete sürüklemekle suçladı. Libya'nın tamamen Türkiye'nin kontrolüne girdiğini belirten Yunan basını, kritik dönemeçlerde yurt dışına kaçmayı tercih eden Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı "kaçak" ilan ederek tepki gösterdi. Türkiye'nin uluslararası alanda elde ettiği stratejik zafer karşısında çaresiz kalan Atina'nın Avrupa'dan medet ummaya devam etmesi komşu ülkede derin bir siyasi kriz başlattı.

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Foto - Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra "kaçak" ilan edildiler

Yunanistan merkezli Militaire internet sitesinde yer alan haberde, Libya ve Türkiye arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşmasına vurgu yapıldı. Haberde, Atina'nın Yunan vatandaşlarına anlattığı "güçlü jeopolitik" etkinin, Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından anlaşılmadığı dile getirilirken, Avrupalıların bir yandan gözyaşları içinde Yunanistan'a destek açıklamaları yaparken, diğer yandan bölgesel çatışmalar konusunu görüşmek üzere Dışişleri Bakanlarını İstanbul'a gönderdiğinin altı çizildi.

#2
Foto - Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra "kaçak" ilan edildiler

Miçotakis hükümetinin, her zamanki gibi, parçalanmakta olan ve artık Türkiye'nin kalesi haline gelen bir devletten indirilen yeni tokadın etkilerini kontrol altına almakla uğraştığı ifade edildi. Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgesel çatışmalar üzerine görüşmeler yapmak üzere bugün Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladığı vurgulandı. Söz konusu toplantıda Bakan Fidan'ın mevkidaşlarına anlaşmaya güçlü bağlılıklarını özellikle ifade ettiği dile getirilirken, Atina'nın ise Avrupa'dan medet ummaya devam ettiğinin altı çizildi.

#3
Foto - Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra "kaçak" ilan edildiler

Türkiye'nin diplomatik bir zafer elde ettiği aktarılan haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ülkede kendisini ilgilendiren konularda işler zorlaştığında her seferinde ortadan kaybolduğu ifade edildi. Dendias için kaçak ifadesi kullanılan haberde, "Her zaman bir olay, bir gezi olur, tercihen yurt dışına ve en sevdiği yer de ABD'dir" denildi. Haberde, Yunanistan'ın, Savunma Bakanı Dendias'ın Dışişleri Bakanı olarak 2020'de geleceğini tahmin edemediği Türk-Libya mutabakatı nedeniyle içeriden ateş, dışarıdan da tokat yemeye devam ettiğinin altı çizildi.

#4
Foto - Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra "kaçak" ilan edildiler

"Altı yıl sonra Libya tamamen Türkiye'nin kontrolü altında ve Savunma Bakanı uçağa binip Boston'a gitti" denilen haberde, "Dendias'ın Amerikalı mevkidaşıyla görüşmek için ABD'ye gitmediği, ELKAK ile MITSG'nin stratejik işbirliğine ilişkin ortak deklarasyona katılmak için Yunanistan'dan ayrıldığı vurgulandı.

#5
Foto - Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra "kaçak" ilan edildiler

Dendias'ın Yunanistan'ın başını ağrıtan konularda "yunus balığı gibi ve görünmez olmayı seçtiği" ifade edilen haberde, şimdi de Türk-Libya mutabakat zaptının onaylanmasının ardından ABD'ye gittiği belirtildi.

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