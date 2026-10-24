Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra “kaçak” ilan edildiler
Libya'nın Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylaması Atina'da şok etkisi oluştururken, Yunan medyası Miçotakis hükümetini sert bir dille hedef alarak ülkeyi büyük bir hezimete sürüklemekle suçladı. Libya'nın tamamen Türkiye'nin kontrolüne girdiğini belirten Yunan basını, kritik dönemeçlerde yurt dışına kaçmayı tercih eden Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı "kaçak" ilan ederek tepki gösterdi. Türkiye'nin uluslararası alanda elde ettiği stratejik zafer karşısında çaresiz kalan Atina'nın Avrupa'dan medet ummaya devam etmesi komşu ülkede derin bir siyasi kriz başlattı.