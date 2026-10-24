  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde 100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı Yapılmayan işleri yapılmış gibi göstermişler! Belediye başkanı ve oğlu tutuklandı Bir dönem Türkiye’ye savunma sanayii ambargosu uygulayan ülke dize geldi! ABD’ye bağımlılığı azaltmak için apar topar kapımızı çaldılar Yunanistan’da Miçotakis depremi: Türk tokadından sonra “kaçak” ilan edildiler Petrolde 117 dolar krizi: Altın yatırımcısına 3 Kasım uyarısı! Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mal varlıklarına el konulan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan baba ile kızın, TERA fonundan elde ettikleri yaklaşık 3 milyar liralık kazancı iade etmek için avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğu ifade edildi.

#1
Foto - Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un, haklarında verilen yakalama kararının ardından avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak fon kazançlarını iade etmek istedikleri belirtildi.

#2
Foto - Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi.

#3
Foto - Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

Sandal'ın yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği ve gerçek kişiler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Babası Cihan Sütşurup'un ise aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatırdığı, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ederek sıralamada altıncı olduğu aktarıldı. Böylece baba ile kızın fondan elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

#4
Foto - Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktıkları belirtilen baba ile kızın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Avukatların, Sütşurup ailesi adına "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini ilettiği öne sürüldü.

#5
Foto - Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

Habere göre Başsavcılık, başvuruyu yapan avukatları idari ve finansal işlemlerin yürütülmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. İade sürecinin nasıl işleyeceği ve geri ödenecek tutarın ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Baba ile kız hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!
Gündem

Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!

Rize’deki Burger King açılışında Katil İsrail’i protesto ettiği için gözü dönmüş şehir eşkıyaları tarafından barbarca darp edilen Dr. Kemal ..
İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu!
Gündem

İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen ve 128 odanın başkan ile yöneticile..
Trabzon'un Reis'i
Spor

Trabzon'un Reis'i

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Alman teknik adam Reis yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı kazandı.

Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek
Gündem

Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerin teknolojik imkânlarla yeniden incelenmesi için Ulusa..
İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ
Gündem

İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Ortadoğu'da yeni bir saldırının hazırlığı mı yapılıyor? Iraklı üst düzey bir askeri yetkili, ülke hava sahasında son günlerde çok yüksek irt..
Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Akit’e konuştu: ÖNCE ALLAH’A SONRA TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ
Gündem

Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Akit’e konuştu: ÖNCE ALLAH’A SONRA TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Akit’e verdiği röportajda Türkiye’ye duydukları güveni vurgulayarak, “Allah’tan s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23