Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım

Sandal'ın yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği ve gerçek kişiler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Babası Cihan Sütşurup'un ise aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatırdığı, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ederek sıralamada altıncı olduğu aktarıldı. Böylece baba ile kızın fondan elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.