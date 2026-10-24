Resmen hamuduyla götürmüşlerdi! Fon skandalında malvarlıklarına el konulan Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden sürpriz adım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mal varlıklarına el konulan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan baba ile kızın, TERA fonundan elde ettikleri yaklaşık 3 milyar liralık kazancı iade etmek için avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğu ifade edildi.