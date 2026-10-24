Petrolde 117 dolar krizi: Altın yatırımcısına 3 Kasım uyarısı!

Doğan, olası bir çatışma ihtimalinin petrol piyasalarındaki fiyatlamalara etkisini şöyle değerlendirdi: "Bunlar birleşince, eğer kesin bir barış olmayacaksa, seçime kadar olan süreçte belki olmayacak ama seçimden sonra üzerine bir de saldırı olacaksa piyasa bu beklentiyi önden fiyatlamayı tercih ediyor. Temel dinamik burada bu. Geçmişte stoklarla dengelediğimiz piyasayı artık dengeleyebilecek dünyadaki stok miktarı oldukça azaldı. Arz aynı şekilde devam ediyor olsa bile bu arzın üzerine stoklardan gelen ilave miktarlar söz konusuydu. Artık bu imkân olmayacak. Arz bu şekilde devam ederse birçok devlet yeniden o stokları yerine koymak zorunda kalacak. Bu da talebi daha da artıran bir unsur olacak. Şu anda piyasadaki fiyatlamanın eğilimi bu."