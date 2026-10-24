Petrolde 117 dolar krizi: Altın yatırımcısına 3 Kasım uyarısı!
Orta Doğu’daki gerilim, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’deki arz endişeleri petrol fiyatlarını yeniden 117 dolar seviyesine taşıdı. Ekonomist Üzeyir Doğan, olası saldırı riskinin petrol fiyatlarına yansıdığını belirtirken, güçlü dolar ve yüksek faizlerin altın üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Doğan, “4.000 doların altındaki rakamlar bile çok pahalı” diyerek altın fiyatlarında 3 Kasım seçimlerine kadar daha sert düşüşler yaşanabileceği uyarısında bulundu.