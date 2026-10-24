Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında Kumluca’daki hortum felaketinin ardından çiftçilere dağıtılmak üzere alınan sera naylonları mercek altına alındı. 6 milyon 900 bin liralık ihaleyi alan Seratech Enerji’nin sahibi ve dosyanın sanıklarından Abdül Kadir Küçükyılmaz’ın itirafçı olarak verdiği ifadede anlattıkları, “Afetin yaralarını sarma” amacıyla çıkılan ihalenin arkasındaki rüşvet iddialarını yeniden gündeme taşıdı.