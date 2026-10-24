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Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

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Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında Kumluca’daki hortum felaketinin ardından çiftçilere dağıtılmak üzere alınan sera naylonları mercek altına alındı. 6 milyon 900 bin liralık ihaleyi alan Seratech Enerji’nin sahibi ve dosyanın sanıklarından Abdül Kadir Küçükyılmaz’ın itirafçı olarak verdiği ifadede anlattıkları, “Afetin yaralarını sarma” amacıyla çıkılan ihalenin arkasındaki rüşvet iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

#1
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Hortum afeti sonrası Büyükşehir Belediyesi'nden arandığını ve çok acil üreticilere dağıtılması için sera naylonu istendiğini anlatan Küçükyılmaz "Belediyede bütçe olmadığı gerekçesiyle ödemeler aksatılıyordu.

#2
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Hem şirketim adına kazandığımız ihale karşılığında hem de gayri resmi ortağı olduğum Trua firmasıyla yaptığımız doğrudan temin işlerinde biriken hakedişlerin zamanında ödenmesi için, belediyeyle iyi ilişkilerini bildiğim ve "Bu işi hallederim" diyen Mehmet Okan Kaya'ya 9,7 milyon TL gönderdim.

#3
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Bu ödeme tek bir ihale için değil, 2021-2023 arasında Trua Enerji firması üzerinden alınan 10-15 farklı doğrudan temin işinin aksayan hakedişlerini tahsil edebilmek amacıyla yapıldı" dedi.

#4
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

DEPREM İSTİSMARI VE DÜĞÜN MASRAFI SKANDALI Yine itirafçı olan sanık iş adamı Kenan Dirman ise Hatay Depreminin acılarının nasıl bir rant kapısına çevrilmek istendiğini anlattı.

#5
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Depremden birkaç ay sonra Abdülkadir Küçükyılmaz'ın iş yerine geldiğini anlatan Dirman, "Benden deprem bölgesine malzeme gönderiyormuş gibi göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesine 30 Milyon liralık fatura kesmemi istedi.

#6
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Nedenini sorduğumda ise, 'Mehmet Okan Kaya, Muhittin Böcek'in oğlunun düğününde yaptığı masrafını çıkaracak. Faturalar bundan dolayı lazım. Doğrudan teminlerinde miktarı artarak, 5 milyon lira civarına çıktı.

#7
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

6 fatura ile bu işi halledebilir misin' diye sordu. Kabul etmeyince, 30 milyon fatura kesersem yüzde 10'unu yani 3 milyon lirayı bana vereceklerini söyledi.

#8
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Yine kabul etmedim. Deprem ile ilgili hassasiyetimden dolayı deprem bölgesine malzeme gönderme işlemi var ise herhangi bir kar gütmeden malzeme gönderebileceğimi de söyledim" dedi.

#9
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

MASAK DEŞİFRE ETTİ: 15 İŞLEMDE 9,7 MİLYON TL MASAK tarafından yapılan detaylı incelemelerde, ihale sahibi Küçükyılmaz'ın kişisel hesabından, Muhittin Böcek'in finans ve rüşvet kasası olduğu tespit edilen Mehmet Okan Kaya'nın hesabına 2023 ve 2024 yılları arasında 15 ayrı işlemde toplam 9 milyon 726 bin 750 TL aktarıldı.

#10
Foto - Afetzedeye yardım diye çıktı, rüşvet itirafına dönüştü! Muhittin Böcek dosyasında yeni perde

Finansal takipten kaçmak amacıyla banka dekontlarının açıklama kısmına sistematik olarak "elden alınan emanetin geri iadesi" ve "emanet iadesi" notlarının düşüldüğü belirlendi. Kaynak: Sabah Gazetesi

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