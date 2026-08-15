Yunanistan’da “Mavi Vatan” kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ve Mısır'daki stratejik temasları Yunan basınında geniş yankı uyandırarak Atina'da adeta şok etkisi oluşturdu. Doğu ve Batı Libya'nın birleşme yönündeki adımlarını ve Türk askerinin varlığını manşetlerine taşıyan Yunan medyası, bu gelişmeyi Mavi Vatan stratejisi için büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Ankara'nın arabuluculuk faaliyetleriyle bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini belirten analistler, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki en önemli müttefikini kaybedebileceği konusunda uyarılarda bulundu.