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Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor Yunanistan’da “Mavi Vatan” kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre kısıtlaması geliyor! Uzman isimden gram altın için dikkat çeken yıl sonu tahmini! Rusya’nın yeni seyir füzesinde Nvidia’nın yapay zekâ çipi tespit edildiği iddiası Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim Dünya Altın Konseyi'nden tarihi rapor! Türkiye dev Avrupa ekonomilerini sollayıp zirveye tırmandı! İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon
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Yunanistan’da "Mavi Vatan" kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’da “Mavi Vatan” kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ve Mısır'daki stratejik temasları Yunan basınında geniş yankı uyandırarak Atina'da adeta şok etkisi oluşturdu. Doğu ve Batı Libya'nın birleşme yönündeki adımlarını ve Türk askerinin varlığını manşetlerine taşıyan Yunan medyası, bu gelişmeyi Mavi Vatan stratejisi için büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Ankara'nın arabuluculuk faaliyetleriyle bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini belirten analistler, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki en önemli müttefikini kaybedebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Yunanistan’da "Mavi Vatan" kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ve Mısır'daki son diplomatik hamlelerinin ardından Yunan basını panik butonuna bastı. Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi Yunanistan'ın jeopolitik kuşatma altında olduğunu bildirirken Ankara'nın, Libya'da nihai düzenleyici role sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Libya'da Atina için tehlikeli adımlar attığı ifade edilen haberde, bu adımların Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın çıkarlarını doğrudan etkilediği vurgulandı.

#2
Foto - Yunanistan’da "Mavi Vatan" kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Bakan Fidan'ın Libya'daki temaslarına dikkat çekilen haberde, Ankara'nın diplomatik arabuluculuk temelli 'Tek Libya' politikasına vurgu yaptığı dile getirildi. Bakan Fidan'ın Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri Görev Gücü Komutanlığı'nı ziyaret etmesine vurgu yapılan haberde, bu ziyaretin Libyalı taraflar için özel anlamlar barındırdığı dile getirildi.

#3
Foto - Yunanistan’da "Mavi Vatan" kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Türkiye'nin "Tek Libya" politikasının Atina için riskler barındırdığı belirtilen haberde, ülkenin doğusundaki yönetim ile Atina'nın iyi ilişkilere sahip olduğu ve değerli bir müttefikini Türkiye yüzünden kaybedebileceği vurgulandı. Fidan'ın Batı Libya'daki Türk birliklerini ziyaret ettiği, Hafter ve oğlu ile Bingazi'de bir araya geldiği aktarılan haberde, Libya'da dengelerin yakın zamanda köklü bir değişime uğrayabileceği ifade edildi.

#4
Foto - Yunanistan’da "Mavi Vatan" kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Haberde, "Fidan, Trablus'taki Türk askeri komutanlığını ziyaret ederek, Batı Libya tarafına Ankara'nın tarihi müttefiklerini terk etmediğini, aksine askeri varlığını bir güç pozisyonu olarak kullanarak Doğu ve Batı arasındaki uçurumu kapatmaya ve arabuluculuk yapmaya çalıştığını gösteriyor" denildi. Fidan'ın temaslarını Mavi Vatan için yeni bir gelişme olarak değerlendiren gazete, Doğu Libya'nın Ankara'nın safına geçmesi halinde, Yunanistan'ın Libya içindeki önemli diplomatik desteğini kaybedeceğini bildirdi. Pentapostagma, Türkiye'nin, TPAO aracılığıyla yakın zamanda Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde, Girit'in güneyinde arama ve sondaj çalışmalarına başlayabileceğini aktardı.

#5
Foto - Yunanistan’da "Mavi Vatan" kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Bölgedeki gelişmelerin ışığında bir kriz durumunda Yunanistan'ın, yalnızca doğudan (Ege/Trakya) değil, güneyden (Libya) de Türkiye'nin baskısıyla karşı karşıya kalacağı dile getirildi. Haberde son olarak, Türkiye'nin Libya'yı Mavi Vatan'ın bir parçası olarak gördüğü ifade edilerek, Atina'nın bu durum karşısında teyakkuz halinde olması gerektiği belirtildi.

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