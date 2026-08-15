Yunanistan’da “Mavi Vatan” kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti

Türkiye'nin "Tek Libya" politikasının Atina için riskler barındırdığı belirtilen haberde, ülkenin doğusundaki yönetim ile Atina'nın iyi ilişkilere sahip olduğu ve değerli bir müttefikini Türkiye yüzünden kaybedebileceği vurgulandı. Fidan'ın Batı Libya'daki Türk birliklerini ziyaret ettiği, Hafter ve oğlu ile Bingazi'de bir araya geldiği aktarılan haberde, Libya'da dengelerin yakın zamanda köklü bir değişime uğrayabileceği ifade edildi.