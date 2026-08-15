EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde farklı dönemlerde çalışan veya EYT ile emekli olup çalışmaya devam eden milyonlarca işçinin haklarını koruyan emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ilk çalışma dönemine ait izin ücretleri ödenmiş olsa bile, ikinci dönemdeki yıllık izin günlerinin hesaplanmasında önceki kıdemin mutlaka dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Bu kritik karar, işçi ve işveren arasındaki izin alacağı uyuşmazlıklarında tüm dengeleri değiştirerek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.