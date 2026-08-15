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EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

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EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde farklı dönemlerde çalışan veya EYT ile emekli olup çalışmaya devam eden milyonlarca işçinin haklarını koruyan emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ilk çalışma dönemine ait izin ücretleri ödenmiş olsa bile, ikinci dönemdeki yıllık izin günlerinin hesaplanmasında önceki kıdemin mutlaka dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Bu kritik karar, işçi ve işveren arasındaki izin alacağı uyuşmazlıklarında tüm dengeleri değiştirerek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

#1
Foto - EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı dönemlerde çalışan ve emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; ilk çalışma dönemine ait izin ücretleri ödenmiş veya izinler kullanılmış olsa dahi, ikinci dönemdeki yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde önceki kıdemin dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

#2
Foto - EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre dava, aynı işverene ait iş yerinde 9 Nisan 2015 – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında aralıklı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. Kullanılmayan izin sürelerinin eksik hesaplandığını belirten işçi, alacaklarının ödenmesini talep etti. İşveren tarafı ilk döneme ait tüm alacakların ödendiğini, verilen aranın ardından yeni projede işe başlatıldığını ve önceki dönemin parası ödendiği için ikinci dönem izin süresinin yeni baştan (sıfırdan) hesaplandığını savundu.

#3
Foto - EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

İş mahkemesi işçiyi haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) ilk dönem tasfiye edildiği gerekçesiyle işvereni haklı buldu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstinaf kararını hatalı bularak bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi esasa ilişkin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

"Davacının ilk dönem çalışmasında yıllık izinlerini kullanması veya kullanmadığı yıllık ücretli izinlerin ücretlerinin ödenmesi, ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde, ilk dönemdeki kıdemin dikkate alınmasını engellemez. Hal böyle olunca davacının ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık ücretli izin süresinin, ilk dönemdeki çalışma süresi de dikkate alınarak yazılı sonuca gidilmesi gerekir."

#5
Foto - EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı

Yargıtay'ın bu kararı, özellikle EYT yasasından yararlanarak emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçilerin izin haklarındaki tereddütleri tamamen ortadan kaldırdı.

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