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Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

2023-12-13 15:09:53
Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

Yunan adalarına vize muafiyeti son dakika açıklama ile yeniden gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı doğu Ege’de Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti kararı ile ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 7 gün geçerli vize uygulamasına yönelik çalışmaların AB Komisyonu'nca onaylandığını açıkladı. 10 Yunan adasında geçerli olacak 7 günlük vize muafiyeti resmen bildirildikten sonra uygulanmaya başlayacak. Peki, hangi Yunan adalarına vizesiz gidilir? Vizesiz Yunan adaları hangileri 2023, ne zaman ve nasıl gidilir? İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

#1
Foto - Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

Vizesiz seyahat edilecek Yunan adaları belli olurken, uygulamanın başlayacağı tarih de netleşmeye başladı. Yunan adalarına bir haftalık vize muafiyeti 7 günlük bir süreyle geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen yedi günlük vize uygulamasına hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu bildirdi. Yunanistan’la daha önce de adalar için kapıda vize uygulaması yapılmıştı. Ancak korona salgınının nedeniyle uygulamaya son verilmişti. İşte, Vizesiz Yunan adaları hangileri 2023, ne zaman ve nasıl gidilir? İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

#2
Foto - Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen yedi günlük vize uygulamasına hakkında açıklama yaptı. Keçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistanlı yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz. Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

#3
Foto - Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

Vizesiz seyahat edilecek 10 Yunan adası listesi şöyle; Rodos, İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız (Hios), Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi) , İlerya (Leros), Limni (Limnos), Midilli (Lesvos) ve Kilimli (Kalimnos)

#4
Foto - Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

VİZESİZ YUNAN ADALARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

#5
Foto - Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri

Yunanistan, kapıda vize uygulaması yaptığı dönemde Türk vatandaşlarından şu belgeleri hazırlamasını istiyordu: En az 6 aylık geçerliliği olan pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve kapıda vize ücretinin ödenmesi.

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