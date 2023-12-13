2023-12-13 15:09:53 Yunanistan'a vizesiz seyahat! Dünyaya ilanı yapıldı: Türkiye vatandaşları gidebilecek.... İşte vizesiz Yunan adaları isimleri
Yunan adalarına vize muafiyeti son dakika açıklama ile yeniden gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı doğu Ege’de Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti kararı ile ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 7 gün geçerli vize uygulamasına yönelik çalışmaların AB Komisyonu'nca onaylandığını açıkladı. 10 Yunan adasında geçerli olacak 7 günlük vize muafiyeti resmen bildirildikten sonra uygulanmaya başlayacak. Peki, hangi Yunan adalarına vizesiz gidilir? Vizesiz Yunan adaları hangileri 2023, ne zaman ve nasıl gidilir? İşte vizesiz Yunan adaları isimleri