Yunanistan ve İsrail'e çifte darbe! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip Türkiye’den hem şirket hem hava savunma sistemi istediler
Türkiye'nin hava savunma ve mühimmat ihracat anlaşmasına bir yenisi daha eklendi. Orta Doğu ve Körfez'de çok sayıda ülke mühimmat ihtiyacını Türkiye'den karşılama yarışına girerken bu kapsamda son anlaşmanın Mısır ile imzalandığı ifade edildi. Türk savunma sanayi devi MKE'nin Mısır Savunma Bakanlığı ile mühimmat satışı ve Mısır'da üretim hatlarının kurulmasını içeren önemli bir ihracat anlaşması imzaladığı açıklandı. Böylece MKE'nin kısa menzilli hava savunma sistemini Tolga'nın Katar'ın ardından Mısır'a satışı resmen duyuruldu. Söz konusu satış ise Yunanistan ve İsrail'de endişeyle karşılandı