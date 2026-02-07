Yunanistan ve İsrail'e çifte darbe! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip Türkiye’den hem şirket hem hava savunma sistemi istediler

MKE'nin ayrıca geçen ay Katar'a Tolga hava savunma sistemi ihraç ettiği, şimdi ise Mısır ile anlaşmanın imzalandığı ifade edildi. Türkiye'nin Orta Doğu'nun hava savunma mimarisinde önemli bir aktör olduğu dile getirilen haberde, Tolga'nın, komuta ve kontrol, radar, elektro-optik sistemler, elektronik karıştırma, çeşitli kalibrelerdeki silah sistemleri ve özel olarak geliştirilmiş mühimmatı birleştiren entegre bir çerçeve sunduğu vurgulandı. Sistemin ayrıca, hem elektronik (yumuşak imha) hem de fiziksel (sert imha) yöntemler kullanarak hava tehditlerini etkisiz hale getirdiğinin altı çizildi.