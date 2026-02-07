  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha! Bu defaki isim öyle böyle değil Açıklama dünyayı sarstı! ‘Enerji tesislerimiz vuruldu’ diyerek saldırıyı duyurdular Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız Anayasa fırlatıp ekonomiyi batırmıştı! Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in son hali ortaya çıktı Bursa’da çocuk sürücü dehşet saçtı! Evinde uslu uslu çizgi film izleyeceğine trafiğe çıkıp ortalığı birbirine kattı Çok kuvvetli geliyor: İşte kar yağacak iller! Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı Sigara yasağı genişliyor! Tiryakiler iki yerde daha fosur fosur tüttüremeyecek Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından servetinin 6 milyar TL olduğu iddiası gündeme gelirken, vasiyet sonrası miras paylaşımı aile içinde sert tartışmalara yol açtı.

#1
Foto - Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Sanatçının vefatının ardından ilk etapta 3 milyar TL olarak konuşulan servetinin, avukatlar tarafından yapılan incelemeler sonrası 6 milyar TL olduğu iddia edildi. Bu iddia, miras paylaşımına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

#2
Foto - Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde mirasının önemli bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlara bağışladığı öğrenildi. Geriye kalan mirasın paylaşımı ise aile içinde ciddi bir gerilime neden oldu.

#3
Foto - Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Sürecin en dikkat çeken başlıklarından biri, sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un mirastan men edildiği yönündeki iddialar oldu. Tuğçe Tayfur, bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "7 yeğen haksız kazanç elde etti, artık susmayacağım" ifadelerini kullandı ve kardeşlerine birlik çağrısında bulundu.

#4
Foto - Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Miras tartışması, Ferdi Tayfur'un mezarı başında verilen "barış" pozuyla yeni bir boyuta taşındı. Tuğçe Tayfur'un abisi Timur ve ablalarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafa, Timur Turanbayburt'un oğlu Emirhan Turanbayburt'tan sert tepki geldi. Emirhan Turanbayburt, babasını ve halalarını hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Canım büyükbabam yaşarken ona küfür edenlerle, öldükten sonra para için mezarı başında aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan utanıyorum. Hepiniz yalancısınız" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Aile içindeki gerilimde tarafını açıkça ortaya koyan bir diğer isim ise Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Taha Tayfur oldu. Mezarlıktaki anma törenine kardeşlerinden ayrı katılan Taha Tayfur, yeğeni Emirhan Turanbayburt'un açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Yaklaşık 6 milyar TL'lik mirasla ilgili yaşanan bu sert tartışmaların yargıya taşınıp taşınmayacağı ve aile içindeki krizin nasıl sonuçlanacağı magazin dünyasında yakından takip ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasını..
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti
Dünya

Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormandaki maymunlar gibi gösteren bir video paylaştı. Irkçı payl..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23