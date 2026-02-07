Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Miras tartışması, Ferdi Tayfur'un mezarı başında verilen "barış" pozuyla yeni bir boyuta taşındı. Tuğçe Tayfur'un abisi Timur ve ablalarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafa, Timur Turanbayburt'un oğlu Emirhan Turanbayburt'tan sert tepki geldi. Emirhan Turanbayburt, babasını ve halalarını hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Canım büyükbabam yaşarken ona küfür edenlerle, öldükten sonra para için mezarı başında aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan utanıyorum. Hepiniz yalancısınız" ifadelerini kullandı.