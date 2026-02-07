Ferdi Tayfur’un mezarı başında çekilen fotoğraf resmen çıldırttı: Alayınız yalancısınız

Aile içindeki gerilimde tarafını açıkça ortaya koyan bir diğer isim ise Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Taha Tayfur oldu. Mezarlıktaki anma törenine kardeşlerinden ayrı katılan Taha Tayfur, yeğeni Emirhan Turanbayburt'un açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Yaklaşık 6 milyar TL'lik mirasla ilgili yaşanan bu sert tartışmaların yargıya taşınıp taşınmayacağı ve aile içindeki krizin nasıl sonuçlanacağı magazin dünyasında yakından takip ediliyor.