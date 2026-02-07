Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı

Graham'ın da "bilgilendirme" kısmındaki isimler arasında yer aldığı e-postada, şu ifadeler yer alıyor: "Alan? Epstein ve onun misafirperverliğinden yararlananlar (Clinton, Barak, Wexner, Maxwell, Andrew, Trump, Dersh vb.) için yaptığın (mükemmel) savunma çalışmasının yanı sıra bariz tuzak/şantaj operasyonlarında herhangi bir operasyonel rolün oldu mu? Şimdi, Yaradan'la barışmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmüyor musun? Tartışmaktan memnuniyet duyarım. Shalom."