Dünya
5
Yeniakit Publisher
Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı

Her fırsatta Türkiye’ye yönelik ambargo ve yaptırım çağrılarıyla tanınan, terör örgütü PKK/YPG’nin Washington’daki en büyük hamisi Senatör Lindsey Graham’ın kirli çamaşırları, ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı yeni Epstein dosyalarıyla gün yüzüne çıktı. Graham'ın adının 100’den fazla belgede geçtiği skandalda, teknoloji devi Mark Zuckerberg’e yönelik şok edici ifadeler ve milyarder sapık Jeffrey Epstein ile kurulan karanlık ağlar deşifre oldu. Türkiye’ye karşı sözde "insan hakları" ve "demokrasi" dersi vermeye kalkan Graham’ın, şantaj ve fuhuş trafiğinin merkezi olan Epstein adasıyla olan bağlantıları "bu neyin riyakarlığı?" dedirtti.

1
#1
Foto - Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı

ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları arasında yer alan bir belgede, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da konuşmacılar arasında olduğu Senato Yargı Komitesinin, FBI denetimi hakkında düzenlediği duruşmanın dökümü yer alıyor.

#2
Foto - Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı

Dosyadaki 9 Ekim 2018 tarihli bir başka belgede, Richard Kahn adlı şahsın Epstein'e, Washington Examiner'de yayımlanan "Lindsey Graham, Trump'ın kabinesine katılmaya 'hiç ilgi duymuyor'" başlıklı haberin linkini gönderdiği görülüyor.

#3
Foto - Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı

Benzer olarak 5 Aralık 2018 tarihli belgede, Epstein'den Jabor Y isimli şahsa gönderilen e-postada, Fox News'da yayımlanan "Lindsey Graham, Muhammed bin Selman'ı sert bir şekilde eleştirerek, ABD'nin ona Cemal Kaşıkçı konusunda göz yumamayacağını söyledi" başlıklı haberin linki bulunuyor. Ayrıca 3 Ağustos 2020 tarihli, Steve Baer'den Alan Dershowitz'e gönderilen e-postada, "bilgilendirme" kısmına gizli ve açık şekilde çok fazla kişinin eklendiği görülüyor.

#4
Foto - Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı

Graham'ın da "bilgilendirme" kısmındaki isimler arasında yer aldığı e-postada, şu ifadeler yer alıyor: "Alan? Epstein ve onun misafirperverliğinden yararlananlar (Clinton, Barak, Wexner, Maxwell, Andrew, Trump, Dersh vb.) için yaptığın (mükemmel) savunma çalışmasının yanı sıra bariz tuzak/şantaj operasyonlarında herhangi bir operasyonel rolün oldu mu? Şimdi, Yaradan'la barışmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmüyor musun? Tartışmaktan memnuniyet duyarım. Shalom."

