Maskesi düştü, pislikleri saçıldı! PKK hâmisi isim, sübyancı Epstein’ın listesinden çıktı
Her fırsatta Türkiye’ye yönelik ambargo ve yaptırım çağrılarıyla tanınan, terör örgütü PKK/YPG’nin Washington’daki en büyük hamisi Senatör Lindsey Graham’ın kirli çamaşırları, ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı yeni Epstein dosyalarıyla gün yüzüne çıktı. Graham'ın adının 100’den fazla belgede geçtiği skandalda, teknoloji devi Mark Zuckerberg’e yönelik şok edici ifadeler ve milyarder sapık Jeffrey Epstein ile kurulan karanlık ağlar deşifre oldu. Türkiye’ye karşı sözde "insan hakları" ve "demokrasi" dersi vermeye kalkan Graham’ın, şantaj ve fuhuş trafiğinin merkezi olan Epstein adasıyla olan bağlantıları "bu neyin riyakarlığı?" dedirtti.