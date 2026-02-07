Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor
Türk savunma sanayiinin dev ismi STM, Suudi Arabistan’da düzenlenecek World Defense Show (WDS) 2026’ya en yeni askeri deniz platformları ve insansız sistemleriyle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul’dan vurucu İHA KARGU’ya kadar pek çok milli teknoloji, Körfez Bölgesi’nin en büyük savunma vitrininde sergilenecek. Şirketin cirosunun yüzde 65’ini ihracattan karşıladığını belirten Genel Müdür Özgür Güleryüz, Riyad’da yeni stratejik iş birliklerinin kapısını aralayacaklarını vurguladı.