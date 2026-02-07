  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Suudi Arabistan'daki Türk gücünü konuşacak! Körfez'in aklını alacak hamle geliyor
Haber Merkezi

Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor

Türk savunma sanayiinin dev ismi STM, Suudi Arabistan’da düzenlenecek World Defense Show (WDS) 2026’ya en yeni askeri deniz platformları ve insansız sistemleriyle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul’dan vurucu İHA KARGU’ya kadar pek çok milli teknoloji, Körfez Bölgesi’nin en büyük savunma vitrininde sergilenecek. Şirketin cirosunun yüzde 65’ini ihracattan karşıladığını belirten Genel Müdür Özgür Güleryüz, Riyad’da yeni stratejik iş birliklerinin kapısını aralayacaklarını vurguladı.

#1
Foto - Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor

Türk savunma sanayiinde milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor. STM, Körfez Bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek WDS’ye katılım sağlayacak.

#2
Foto - Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor

STM, askeri denizcilik alanında; ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması’na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İSTİF Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Pakistan Donanması için inşa edilen ve 2018’de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT), STM-MPAC Hücumbot ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA’nın maketlerini fuarda katılımcıların beğenisine sunacak.

#3
Foto - Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor

Taktik insansız hava araçlarında ise; dört farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU, Türkiye’nin envanterinde bulunan ve ihraç edilen; Gözcü İHA TOGAN ve Mühimmat Bırakan İHA BOYGA, geçen yıl sahaya çıkan KarguFPV Kamikaze İHA’yı Körfez Bölgesi’nde sergileyecek. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’nin savunması için teknolojiler geliştirirken, Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayacak ihracat başarıları imza attıklarını belirterek şu mesajları verdi:

#4
Foto - Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor

“Bugün, cirosunun yüzde 65’ini ihracattan karşılayan bir şirket olarak, yaklaşık 50 ülkede savunma ve teknoloji alanında iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Milli sistemlerimizin küresel arenada gördüğü büyük ilgi, Türk mühendislik gücünün en somut nişanesidir. Stratejik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan Körfez Bölgesi’nin en büyük buluşmalarından WDS 2026’da; askeri denizcilik ve insansız sistemlerdeki en yeni kabiliyetlerimizi sergileyeceğiz. Riyad’da amacımız sadece ürünlerimizi vitrine çıkarmak değil; Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek standartları tüm dünyaya göstermek ve dost-kardeş ülkelerle sürdürülebilir yeni iş birliklerine imza atmak.”

