Dünya Suudi Arabistan’daki Türk gücünü konuşacak! Körfez’in aklını alacak hamle geliyor

“Bugün, cirosunun yüzde 65’ini ihracattan karşılayan bir şirket olarak, yaklaşık 50 ülkede savunma ve teknoloji alanında iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Milli sistemlerimizin küresel arenada gördüğü büyük ilgi, Türk mühendislik gücünün en somut nişanesidir. Stratejik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan Körfez Bölgesi’nin en büyük buluşmalarından WDS 2026’da; askeri denizcilik ve insansız sistemlerdeki en yeni kabiliyetlerimizi sergileyeceğiz. Riyad’da amacımız sadece ürünlerimizi vitrine çıkarmak değil; Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek standartları tüm dünyaya göstermek ve dost-kardeş ülkelerle sürdürülebilir yeni iş birliklerine imza atmak.”