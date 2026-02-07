  • İSTANBUL
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Hurma, özellikle Ramazan ayında İslam ülkelerinde çok sık tercih edilen ve ülkemizde de sofralarda eksik edilmeyen bir gıda.

1
#1
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Son yıllarda Ramazan ayı haricinde de bolca tüketilen bir ürün olarak öne çıkan hurmanın satışı Ramazan aylarında zirveye çıkıyor.

#2
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Birçok çeşidi olan hurmalar Türkiye'de Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Irak, Tunus gibi birçok farklı bölgeden ithal ediliyor.

#3
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Hurma ithalatı yapılan ülkeler arasında İsrail de yer alıyor ve İsrail'den ithal edilen hurmalar "Kudüs hurması" adı altında satılıyor.

#4
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Özellikle medcul (madjoul) cinsi hurmaların önemli bir kısmı İsrail'de yetiştirilen hurmalardan oluşuyor. Medcul hurma pazarının yarısına İsrail'in hakim olduğu belirtiliyor. İthal edilen medcul hurmaların bazıları ise Medine'de yetişiyor ve "Medine medcul" ismiyle satılıyor. İsrail menşeli hurmalar, genetiği değiştirildiği için daha iriyken Medine menşeli olanların daha küçük olduğu biliniyor.

#5
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

İsrail'in yıllık hurma ihracatı yaklaşık 340 milyon dolar seviyesinde. Hurma bahçeleri, Filistinlilerin işgal edilen toprakları üzerinde yer alıyor. Bunların bir kısmı da doğrudan Filistinlilerden gasp edilen bahçeler. Yani İsrail'in ihraç ettiği hurmaların yetiştiği bahçeler Filistinlilerin zorla işgal edilen toprakları üzerinde bulunuyor.

#6
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Bu sebeple İsrail hurmaları boykot edilen mallar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Boykot sebebiyle İsrail'in hurma piyasası zarar etse de hurma ihracatına hız kesmeden devam ediyor.

#7
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Öte yandan, İsrail menşeli hurmalarda hibrit ve genetiği değiştirilmiş tohum kullanıldığı, bu sebeple hurmaların daha iri olduğu ve bu oranda sağlıksız oldukları da belirtiliyor.

#8
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Filistin'deki katliamlar sebebiyle İsrail'i boykot eden alıcılar, satın aldıkları hurmaların menşe ülkesini kontrol ediyor. Açık olarak satın alınan hurmalarda isim ve türün yanı sıra satıcıya sorulması da hurmanın nereden ithal edildiğini ortaya çıkarıyor.

#9
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

Paketli hurmalarda ise paketin arkasında menşe ülke olarak, hurmanın nereden ithal edildiği belirtiliyor.

#10
Foto - Ramazan öncesi dikkat: Hurma alıyorum diye İsrail'i fonlamayın!

MepaNews'teki habere göre, İsrail'in bilinen hurma şirketleri ve alt markaları şunlar:

Yorumlar

0312

İsrail'in bilinen hurma şirketleri ve alt markaları şunlar: HadiklaimKing SolomonMyJoolMehadrinGalilee ExportCarmel AgrexcoAgriFoodStar DatesJordan River Dates Kaynak: Mepa News
