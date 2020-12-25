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Dünya
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Yunanistan Türkiye'ye karşı savaşa mı hazırlanıyor? Dikkat çeken askeri hareketlilik!

2020-12-25 21:02:43
Yunanistan Türkiye'ye karşı savaşa mı hazırlanıyor? Dikkat çeken askeri hareketlilik!

Türkiye'ye karşı provokasyonlarına devam eden Yunanistan, Türk teknolojilerine karşı nasıl önlem alacağını tartışıyor. Öte yandan Yunanistan'ın Ege adalarındaki yoğun askeri hareketliliği dikkat çekiyor.

#1
Foto - Yunan basınının ülkenin İskiri adasında İsrail'den alacağı çok sayıda insansız hava aracıyla (drone ya da İHA) bir İHA üssü kuracağını ve ordunun modernize edileceğini duyurmasının ardından şimdi de Türk İHA/SİHA teknolojisine karşı neler yapılabileceği masaya yatırıldı.

Yunan basınının ülkenin İskiri adasında İsrail'den alacağı çok sayıda insansız hava aracıyla (drone ya da İHA) bir İHA üssü kuracağını ve ordunun modernize edileceğini duyurmasının ardından şimdi de Türk İHA/SİHA teknolojisine karşı neler yapılabileceği masaya yatırıldı.

#2
Foto - Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle düzenlediği tatbikatların ardından Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri adasında bir drone üssü kuruyor.Öte yandan Yunan medyası Türkiye liderliğinde dünyada gelişmekte olan drone teknolojisinde Türk yapımı İHA/SİHA'ların nasıl etkisizleştirileceği üstüne kara kara düşünüyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle düzenlediği tatbikatların ardından Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri adasında bir drone üssü kuruyor.Öte yandan Yunan medyası Türkiye liderliğinde dünyada gelişmekte olan drone teknolojisinde Türk yapımı İHA/SİHA'ların nasıl etkisizleştirileceği üstüne kara kara düşünüyor.

#3
Foto - Habere göre Tanagra hava üssünü canlandırma amacı taşıyan bu hamlenin yanı sıra, Yunanistan uluslararası bir pilot eğitim merkezi ve tüm bölgeyi izlemek için İskiris'de Ege Denizi'nin ortasına İsrail'den alacağı İHA'lar için bir İHA üssü kuracak.

Habere göre Tanagra hava üssünü canlandırma amacı taşıyan bu hamlenin yanı sıra, Yunanistan uluslararası bir pilot eğitim merkezi ve tüm bölgeyi izlemek için İskiris'de Ege Denizi'nin ortasına İsrail'den alacağı İHA'lar için bir İHA üssü kuracak.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı yığınak başladığını belirten habere göre, Yunanistan ayrıca savunma sistemi Patriot'u da modernize edecek.Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün Parlamento tarafından imzalanıp onaylandığını yazdı.

Türkiye'ye karşı yığınak başladığını belirten habere göre, Yunanistan ayrıca savunma sistemi Patriot'u da modernize edecek.Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün Parlamento tarafından imzalanıp onaylandığını yazdı.

#5
Foto - Yunan medyasında çıkan analizde ise tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Türk İHA/SİHA teknolojisine ilişkin şunlar söylendi:Türk insansız hava araçlarının kilit rol oynadığı bölgemizdeki son savaşlar, haklı olarak dünyanın dört bir yanındaki askeri analistleri alarma geçirdi.

Yunan medyasında çıkan analizde ise tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Türk İHA/SİHA teknolojisine ilişkin şunlar söylendi:Türk insansız hava araçlarının kilit rol oynadığı bölgemizdeki son savaşlar, haklı olarak dünyanın dört bir yanındaki askeri analistleri alarma geçirdi.

#6
Foto - Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte,

Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte, "Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı.Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu da bizi güçlendiriyor." demişti.

#7
Foto - Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotlarının ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici.Dronlar, özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar.

Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotlarının ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici.Dronlar, özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar.

#8
Foto - İnsansız hava araçlarına karşı füze savunma sistemlerinin düşük verimliliği ve uçaksavar füzelerinin yüksek maliyeti, hem doğal imhaları hem de bilgi, kontrol ve silahlanma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için özel önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiriyor.

İnsansız hava araçlarına karşı füze savunma sistemlerinin düşük verimliliği ve uçaksavar füzelerinin yüksek maliyeti, hem doğal imhaları hem de bilgi, kontrol ve silahlanma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için özel önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiriyor.

#9
Foto - Haberde Türk İHA/SİHA'larının durdurulmasının çok zor olduğu kaydedilerek şu adımların bir an evvel atılması gerektiği vurgulandı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi. Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması.

Haberde Türk İHA/SİHA'larının durdurulmasının çok zor olduğu kaydedilerek şu adımların bir an evvel atılması gerektiği vurgulandı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi. Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması.

#10
Foto - Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Didim'e 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'na gitmişti. Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanının, Noel dileklerini paylaşırken Noel tatili boyunca Türkiye'ye yakın adalar ve Batı Trakya'da kırmızı alarma geçilmesini istediği bildirildi.

Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Didim'e 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'na gitmişti. Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanının, Noel dileklerini paylaşırken Noel tatili boyunca Türkiye'ye yakın adalar ve Batı Trakya'da kırmızı alarma geçilmesini istediği bildirildi.

#11
Foto - General Floros, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından paylaştığı ziyaret sırasında Türkiye'ye yakın adalara daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söyledi. Yunan basını, General Floros'un hafta boyunca başka adalara da benzer sembolik ziyaretlerde bulunacağını sayfalarına taşıdı.

General Floros, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından paylaştığı ziyaret sırasında Türkiye'ye yakın adalara daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söyledi. Yunan basını, General Floros'un hafta boyunca başka adalara da benzer sembolik ziyaretlerde bulunacağını sayfalarına taşıdı.

#12
Foto - FRANSA'DAN RAFALE SAVAŞ UÇAĞINI ALACAKLAR - Yunan Hava Kuvvetleri 2021'de yeni uçaklarını envanterine dahil edecek. Yunanistan yeni alacağı Rafale uçaklarıyla filosunu tamamen modernize etmeyi amaçlıyor.Aralık ayı başındaki AB zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

FRANSA'DAN RAFALE SAVAŞ UÇAĞINI ALACAKLAR - Yunan Hava Kuvvetleri 2021'de yeni uçaklarını envanterine dahil edecek. Yunanistan yeni alacağı Rafale uçaklarıyla filosunu tamamen modernize etmeyi amaçlıyor.Aralık ayı başındaki AB zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

#13
Foto - Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi.Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı.Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye karşısındaki müttefikleri Fransa ile birkaç gün içinde savaş uçağı anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Paris yönetimi, Atina'ya altısı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale jeti satacak. Miçotakis,

Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi.Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı.Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye karşısındaki müttefikleri Fransa ile birkaç gün içinde savaş uçağı anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Paris yönetimi, Atina'ya altısı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale jeti satacak. Miçotakis, "18 adet Rafale savaş uçağının Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada, Atina'da imzalanacak" dedi. Uçakların 2021'de Yunanistan'a teslim edileceği bilgisini veren Başbakan Miçotakis, Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı dönemde orduyu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini savundu. Yunan medyası, 18 Rafale jetinin Atina'ya maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroyu bulacağını yazıyor. Başbakan Miçotakis, ayrıca yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak istediklerini söyledi.

#14
Foto - Yunanistan F-16 filosunu önümüzdeki yıllarda güncellemeyi planlarken, ayrıca ordu bünyesine 15 bin ek asker katmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir ittifak kuran Yunanistan, Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle bu yıl boyunca tatbikatlar düzenledi.

Yunanistan F-16 filosunu önümüzdeki yıllarda güncellemeyi planlarken, ayrıca ordu bünyesine 15 bin ek asker katmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir ittifak kuran Yunanistan, Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle bu yıl boyunca tatbikatlar düzenledi.

#15
Foto - Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Yunan medyası, iki ülkenin kendi inisiyatifleriyle tatbikata katılma kararı aldığını yazdı.

Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Yunan medyası, iki ülkenin kendi inisiyatifleriyle tatbikata katılma kararı aldığını yazdı.

#16
Foto - ABD'DEN F-35 İSTEDİLER - Ayrıca NATO üyesi ABD'de de Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi yerleştirdi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Eylül ayında adayı ziyaret etti.Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Pyatt,

ABD'DEN F-35 İSTEDİLER - Ayrıca NATO üyesi ABD'de de Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi yerleştirdi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Eylül ayında adayı ziyaret etti.Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik" ifadesini kullandı, ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'lerin dört ay sonra gönderileceğini yazdı. Habere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.Yunan hükümeti silahlanma yarışının maliyetiyle ilgili rakam vermekten kaçınsa da, medya silah alımlarının tutarının 10 milyar doları bulacağını aktarıyor.

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