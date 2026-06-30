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Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

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Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Aksaraylı uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Foto - Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

Kaza, 22 Mayıs’ta Pençe Kilit Harekat bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede askeri aracın kaza yapması sonucu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan uzman çavuş daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 gün sonra şehit düştü.

#2
Foto - Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, şehidin cenazesinin 1 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ulu Caminden kaldırılacağı bildirildi.

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Foto - Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

Açıklamada, "Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan, Aksaray nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askerî aracın kaza yapması sonucu yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçiğimiz, ileri tetkik ve tedavisi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

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Foto - Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

Ankara’da tedavisi devam eden kahraman Uzman Çavuşumuz Abdurrahman Hilal, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimizin cenazesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Aksaray Ulu Camii’nde düzenlenecek resmî cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliği’nde ebediyete uğurlanacaktır. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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