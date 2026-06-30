Kahreden haber geldi: Askerimiz şehit oldu

Kaza, 22 Mayıs’ta Pençe Kilit Harekat bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede askeri aracın kaza yapması sonucu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan uzman çavuş daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 gün sonra şehit düştü.