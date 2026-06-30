Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Filistinli gazeteci, eski günlerine duyduğu özlemi dile getirirken, gazeteciliğin yanı sıra kendi elleriyle ıslah edip emek verdiği arazisinde tarımla uğraşmanın ve fidan dikmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini anlattı. Önceden zamanının çoğunu evinde 3 çocuğunun yanında geçiren iyi bir baba olduğunu, onlarla ilgilenip her ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Beni Muflih, "Şimdi ise artık bunu yapamıyorum. Çocuklarımın gülüşlerini çok özlüyorum. Keşke yine eskisi gibi bir baba olabilsem." ifadelerini kullandı. Beni Muflih, çocuklarının tedavi süreci boyunca sürekli yanında kendisine destek olduğunu dile getirerek "Eşim ve çocuklarım her zaman etrafımdalar. Eski sağlığıma kavuşmam ve yeniden eskisi gibi olmam için gönülden dua ediyorlar." diye konuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı son durumunu gösteren ve İsrail hapishanelerindeki kötü muamelenin tekrar gündeme gelmesini sağlayan fotoğrafına ilişkin bilgi veren Filistinli gazeteci, şunları aktardı: "Paylaşım ve fotoğraf herkes için çok sarsıcıydı ama insanlara gerçeği göstermek istedim. Birçok arkadaşım estetik görünmediği gerekçesiyle paylaşımıma karşı çıktı ama benim saklayacak bir şeyim yok, bugünkü halim, gerçeğim bu." Filistin Esirler Cemiyeti tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Beni Muflih'in İsrail cezaevlerinde sistematik açlık, tıbbi ihmal ve işkenceye maruz kalan binlerce Filistinli esirden sadece biri olduğu vurgulandı. Cemiyetin verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli gazeteci sayısı 245'i aşmış durumda.