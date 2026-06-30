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Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

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Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

İsrail zindanlarında altı ay boyunca hiçbir suçlama yapılmaksızın alıkonulan ve maruz kaldığı ağır işkencelerin fiziksel ile ruhsal izlerini taşımaya devam eden Filistinli gazeteci Mucahid Beni Muflih, hürriyetine kavuşmuş olsa da geçmişteki huzurlu günlerine olan derin özleminin hiç azalmadığını ifade etti.

#1
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Beni Muflih, Haziran 2025'te Nablus kentinin kuzeyindeki Deyr Şeref kontrol noktasında, İsrail askerleri tarafından gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı.

#2
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

İdari tutuklu olarak hapishaneye nakledilen Filistinli gazeteci, 72 kilo olarak girdiği hapishanede, açlık ve kötü şartlarla mücadele etti ve 6 ay sonra 20 kilo kaybetmiş olarak çıktı.

#3
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Şeker hastası olmasına rağmen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in her fırsatta övünerek anlattığı aç bırakma ve sağlık hizmetlerinden mahrum etme politikasının üzücü sonuçlarını yaşadı.

#4
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Serbest bırakıldıktan kısa süre sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kafatasının bir bölümü alınan, yürüme ve konuşma gibi temel yetilerini kaybeden ve peş peşe ameliyatlar geçiren Beni Muflih'in sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı büyük yankı uyandırdı.

#5
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Fotoğraf, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkence iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

#6
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Yavaş yavaş tekrar konuşmaya başlayan ve tedavisinin sürdüğü Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nde konuşma, yutkunma, hareket etme ve yürüme gibi temel işlevler için destek alan Filistinli gazeteci, İsrail hapishanesinde başından geçenleri ve çıktıktan sonra kendisini içinde bulduğu durumu AA muhabirine anlattı.

#7
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Hapishaneye 72 kilo girdiğini ve çıktığında 50 kilodan biraz fazla olduğunu kaydeden Filistinli gazeteci, "Açlık yüzünden kilomun büyük bir kısmını kaybettim; aç uyuyorduk, verilen yiyecekler asla yetmiyordu." ifadesini kullandı.

#8
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Beni Muflih şeker hastası olmasına rağmen aç ve susuz bırakılmasının yanı sıra ilaç ve tıbbi destekten de mahrum bırakıldığını, hapishanede olduğu süre boyunca kan şekerinin ne seviyede olduğunu bilmediğini aktardı.

#9
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Serbest bırakılmasının çok ani ve beklemediği şekilde gerçekleştiğini belirten Beni Muflih, şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

"Aynı ay içinde gözaltı süremin uzatılmasına karar verilmişti ama sonra aniden beni çıkardılar. 'Başka bir hapishaneye naklediliyorsun.' dediler. Aniden salıverileceğimden haberim yoktu.

#11
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Gece yarısı, kendimi Negev Çölü'nün o dondurucu soğuğunda, açık alanda tek başıma buldum. Dışarı çıktığımda vücudumu şiddetli bir titreme ve ürperti kaplamıştı."

#12
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Filistinli gazeteci, serbest bırakıldıktan sonra yapılan tetkiklerde kan şekeri ve tansiyonunun çok yüksek çıktığını, bir meslektaşına hapishane anılarını anlatırken aniden bayıldığını söyledi.

#13
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Beni Muflih, Nablus'taki bir hastanede hapishanedeki ağır şartlar, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak beyin kanaması teşhisiyle hemen ameliyata alındığını aktardı.

#14
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

"Eski günlerimi çok özlüyorum. Eskiden hayat dolu, enerji dolu bir insandım ve saatlerce çalışırdım." diyen Beni Muflih, şunları söyledi: "Şimdi ise en basit günlük görevleri bile yerine getirmekten acizim. Bir yerden bir yere gitmek ve hareket edebilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyorum. Konuşma yetimi, yemek yeme ve yutkunma kabiliyetimi kaybettim."

#15
Foto - Siyonist zindanlarını böyle anlattı! Tüm enerjimi çaldılar, ihtiyaçlarımı görmekten acizim

Filistinli gazeteci, eski günlerine duyduğu özlemi dile getirirken, gazeteciliğin yanı sıra kendi elleriyle ıslah edip emek verdiği arazisinde tarımla uğraşmanın ve fidan dikmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini anlattı. Önceden zamanının çoğunu evinde 3 çocuğunun yanında geçiren iyi bir baba olduğunu, onlarla ilgilenip her ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Beni Muflih, "Şimdi ise artık bunu yapamıyorum. Çocuklarımın gülüşlerini çok özlüyorum. Keşke yine eskisi gibi bir baba olabilsem." ifadelerini kullandı. Beni Muflih, çocuklarının tedavi süreci boyunca sürekli yanında kendisine destek olduğunu dile getirerek "Eşim ve çocuklarım her zaman etrafımdalar. Eski sağlığıma kavuşmam ve yeniden eskisi gibi olmam için gönülden dua ediyorlar." diye konuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı son durumunu gösteren ve İsrail hapishanelerindeki kötü muamelenin tekrar gündeme gelmesini sağlayan fotoğrafına ilişkin bilgi veren Filistinli gazeteci, şunları aktardı: "Paylaşım ve fotoğraf herkes için çok sarsıcıydı ama insanlara gerçeği göstermek istedim. Birçok arkadaşım estetik görünmediği gerekçesiyle paylaşımıma karşı çıktı ama benim saklayacak bir şeyim yok, bugünkü halim, gerçeğim bu." Filistin Esirler Cemiyeti tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Beni Muflih'in İsrail cezaevlerinde sistematik açlık, tıbbi ihmal ve işkenceye maruz kalan binlerce Filistinli esirden sadece biri olduğu vurgulandı. Cemiyetin verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli gazeteci sayısı 245'i aşmış durumda.

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