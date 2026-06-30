HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Konuşmasının ardından, cami projesinin hazırlık sürecinden itibaren destek veren şirket yöneticilerine plaket takdim eden Görgün, daha sonra sahnede bulunan butona basarak caminin temel atma törenini gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sanayii ekosistemine hizmet verecek cami, ibadetin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 7 bin 240 kişilik kapasiteye sahip olacak cami külliyesinde kütüphane, eğitim mekânları, çok amaçlı salon, fuaye alanları, lojman ve abdesthane gibi sosyal alanlar yer alacak. Külliyenin, yalnızca ibadet edilen bir mekân değil, aynı zamanda eğitim, paylaşım ve dayanışmanın merkezi olması hedefleniyor.