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HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

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IHA Giriş Tarihi:

HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) inşa edilecek cami ve külliyenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 7 bin 240 kişi kapasiteli yapı, bölgede çalışanların ibadet ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet vermesi amacıyla hayata geçirilecek.

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Foto - HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) inşa edilecek caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar’ın yanı sıra savunma sanayii şirketlerinin yöneticileri ve davetliler katıldı.

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Foto - HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Göz bebeği olarak ifade ettiğimiz, ikinci etabı toplam 9,5 milyon metrekareyi bulan bu güzide organize sanayi bölgesinin tüm alanlarının tahsis edilmiş olması ve tüm yatırım yapacak şirketlerimizin dakika beklemeden yaklaşık 170 işletmemizin, 25 bine yakın çalışanının olduğu bu güzide organize sanayi bölgemizde bu kıymetli eserin bir an önce tamamlanması gerekiyor.

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Foto - HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Bu sorumluluk hepimizin üzerinde ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Sadece bir cami ve 5 vakit namaz kılınan bir ibadet yerinin olmasının ötesinde dayanışmanın, paylaşmanın merkezi olması üzerine hep birlikte gayret göstereceğiz" Caminin tasarımında beklenen kriterleri mimarlık ofisleri tarafından üzerine çalışılan bir proje ortaya çıktığına dikkati çeken Görgün, bir sonraki Muharrem ayında caminin açılışını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Foto - HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Konuşmasının ardından, cami projesinin hazırlık sürecinden itibaren destek veren şirket yöneticilerine plaket takdim eden Görgün, daha sonra sahnede bulunan butona basarak caminin temel atma törenini gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sanayii ekosistemine hizmet verecek cami, ibadetin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 7 bin 240 kişilik kapasiteye sahip olacak cami külliyesinde kütüphane, eğitim mekânları, çok amaçlı salon, fuaye alanları, lojman ve abdesthane gibi sosyal alanlar yer alacak. Külliyenin, yalnızca ibadet edilen bir mekân değil, aynı zamanda eğitim, paylaşım ve dayanışmanın merkezi olması hedefleniyor.

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Foto - HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Mimari özellikleriyle de dikkat çekecek caminin 66 metre yüksekliğinde iki minaresi ve 35 metre çapında kubbesi bulunacak. Yapıda kündekâri tekniğiyle hazırlanan ahşap kapılar, kufi hat süslemeleri ile mihrapta çini, taş ve pirinç detayları kullanılacak. Böylece geleneksel Türk-İslam mimarisinin çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturulması amaçlanıyor.

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Foto - HAB camisi'nin temelleri atıldı: 7 bin 240 kişi ibadet edebilecek

Savunma ve havacılık sanayii alanında faaliyet gösteren mühendis, teknisyen ve çalışanların yoğun olarak bulunduğu HAB'da yükselecek caminin, bölgede görev yapan personelin ibadet ihtiyacını karşılamasının yanı sıra birlik ve beraberliği güçlendirecek sosyal bir merkez olarak hizmet vermesi planlanıyor. Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki önemli üretim üslerinden biri olan HAB'da inşa edilecek caminin, bölgenin simge yapılarından biri olması öngörülüyor. Projenin tamamlanmasının ardından külliyenin savunma ve havacılık sanayii çalışanlarının kullanımına açılması hedefleniyor.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Allah c.c yaptıranlardan razı olsun, orada ibadeti bizim gibi vatandaşa da nasip eder inşaAllah.
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