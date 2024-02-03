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Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

2024-02-03 11:41:49
Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bomba alarmı verildi.

#1
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişilerin 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirmesinin ardından bakanlığın önünde patlayan bomba hasara yol açtı.

#2
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

Saldırıyı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

#3
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patlaması sonucu bölgede hasar oluştu.

#4
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi.

#5
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

#6
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

#7
Foto - Yunanistan panik’te! Bakanlık önünde bombalı saldırı

ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

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