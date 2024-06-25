Yunanistan donanması acınacak halde: Yıldızları İHA sandılar

Avrupa Birliği’nin (AB) ASPIDES (Deniz Koruma Misyonu) operasyonu kapsamında Kızıldeniz’e gönderdiği savaş gemisini apar topar geri çekmek durumunda kalan Yunanistan, fırkateyn krizi ile çalkalanıyor. Yunan medyasında yer alan habere göre, Yunan Hydra (F-452) fırkateyni, AB’nin ASPIDES operasyonu kapsamında, sivil gemileri Husiler’in saldırılarından koruma göreviyle Kızıldeniz’e intikal etti. Bir ticaret gemisine refakat ettiği sırada Hydra’nın 150 m yakınında bir Husi füzesi patladı. Bu olayın ardından 10 mürettebat derhal ülkelerine geri dönme talebinde bulundu. Bu yüzden, gemi başlangıçta planlanandan bir ay önce, haziran başında geri döndü. Mürettebatın bildirdiği bazı sorunlar arasında geminin modern ‘dronesavar’ sistemlerinden yoksun olduğunun da bulunduğu ortaya çıkarken, yıldızların drone olarak tanımlandığı durumların olduğu rapor edildi. İlgili Haberler