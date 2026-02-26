  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İP’li vekil Hakan Şeref Olgun'dan kopyala yapıştır başarı MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre Görüntüler ve hastane raporu Siyonist hakime yetmedi: Muhabiri hastanelik eden İsrail polisine beraat Uzmanlar ‘süper besin’i tüketmeyi öneriyor! Bir zamanlar burun kıvrılan o sebzenin faydaları şaşırtıyor Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek Uzmanlar uyarıyor: 'Sütüm fazla ama bebeğim huzursuz' diyorsanız nedeni o rahatsızlık olabilir Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Son dönemde Türkiye'nin enerji ve savunma alanındaki hamlelerini yakından takip eden Yunan basını, Akkuyu Nükleer Santrali işaret ederek sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

2
#1
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

X'ten Hermes'in Yunan basınından aktardığı haberin detayları şu şekilde:

#2
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Türkiye çok hızlı bir şekilde nükleer silah edinebilir. Akkuyu'nun faaliyete geçmesinden yalnızca 5 yıl sonra Türkiye nükleer silahlara sahip olabilir.

#3
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Haberde, nükleer silahlarla donatılmış bir Türkiye'nin, konvansiyonel askeri kapasitenin ötesine geçerek bölgesel güç projeksiyonunu daha agresif bir şekilde genişletebileceği iddiası dile getiriliyor.

#4
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Aslında bu analiz teknik bir kapasite öngörüsü sunmaktan çok, uluslararası güvenlik tartışmalarında Türk tehdidini öne çıkararak mevcut risk algısını yeniden çerçeveleme girişimi olarak okunmalı.

#5
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Yunan medyasından doğrudan cümleler: Uzun yıllar boyunca Yeni Delhi’nin nükleer stratejisi doğrudan Pakistan merkezli tehdit algısı üzerinden şekillenmişti. Bugün bu denkleme yeni ve daha karmaşık bir aktör dahil oldu: Türkiye.

#6
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Geçmişte uluslararası endişeler daha çok Pakistan'daki nükleer silahların olası bir iç istikrarsızlık durumunda kontrol dışına çıkabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı.

#7
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Ancak Türkiye'nin mevcut konumu itibarıyla İran ya da Pakistan’dan daha farklı bir stratejik çerçeve sunuyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye girmesinin ardından Türkiye birkaç yıl içinde nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabilir.

#8
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Yunan medyasındaki değerlendirmede ayrıca Türkiye'nin son yıllarda medya faaliyetleri, sivil toplum ağları ve bölgesel iş birlikleri üzerinden Hindistan'ın uluslararası meşruiyetini hedef alan bir strateji izlediği iddialarına da yer verildi.

#9
Foto - Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek

Batılı ülkelerin Türkiye ile ilişkilerinde göç yönetimi ve ekonomik iş birlikleri gibi başlıklarda kırılgan bir pozisyonda bulunduğu savunulan analizde, İsrail'in ise Türkiye kaynaklı olası nükleer risklere karşı daha temkinli bir yaklaşım geliştirdiği öne sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Yunanistan bazı şeyleri erkenden tahlil edebiliyor.Ama,Türkiye bu zor dünyada aptal değil;olmadı da.Türkiye,bazı konuları halletti.Gerisininide kısa sürede halledecek.Sen kendine dert etme yunan.Egenin ortasına kadar uzanan adalar Anadolunun uzantısıdır.Gün gelecek ASIL SAHİBİNE GEÇECEK.

Vahap

Türkiyenin nükleer silah sahibi olması lazım geç kaldı bile.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!
Gündem

PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!

Türk futbolunda disiplin rüzgarları sert esiyor. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in devlerini adeta kurula yağdırdı. Galatasaray, Fenerbahç..
Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı!
Gündem

Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde laikçi bir yobaz teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesini hazmedemedi. Şahıs okul müdürü..
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme
Gündem

Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında cuma günü ara karar açıklanacak
Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!
Spor

Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu başarının ardından sarı-kırmızılı..
IMF'den Suriye açıklaması
Ekonomi

IMF'den Suriye açıklaması

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada "Suriye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23