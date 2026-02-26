Gündeme bomba gibi düştü! Bayraktar TB2 SİHA ile askerlik ilanı yaptılar

Ayrıca, tanksavar kapasitesini güçlendirmek amacıyla ROKETSAN üretimi OMTAS tanksavar sistemleri ve MKE üretimi HAR66 hafif tanksavar silahları tedarik edilmiştir. Zırhlı araç alanında ise OTOKAR COBRA ve BMC VURAN gibi farklı araçlar Kosova tarafından tedarik edilmiştir. Türkiye ayrıca Kosova’nın yerli savunma sanayiini de destekleyen hamlelerde bulunmaktadır. Bu bağlamda MKE, Kosova’ya mühimmat fabrikası kurmaktadır.