Gündeme bomba gibi düştü! Bayraktar TB2 SİHA ile askerlik ilanı yaptılar
Türkiye'den ik sene önce insansız hava aracı tedarik eden Kosova'nın Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 SİHA'larla askerlik alım ilanı yaptı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Kosova Savunma Bakanlığı, Kosova Güvenlik Gücü’ne yeni asker alım yarışmasının yakında başlayacağını duyurdu. Konuyla ilgili resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda Bayraktar TB2 SİHA’ya yer verildi.
Baykar, Kosova tarafından 2023 yılının başında sipariş edilen Bayraktar TB2 İHA’larının 5 adedini Kosova’ya teslim ettiğini duyurmuştu. 2023 yılının Mayıs ayında gerçekleşen teslimatın, Tekirdağ Atatürk Çorlu Havalimanı’ndan kalkan TSK’ya ait kargo uçakları ile yapıldığı tahmin edilmişti.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından sonra birçok ülke silahlanma çalışmalarına başladı. Kosova’nın da artan güvenlik sorunlarını çözme amacıyla süreç boyunca Baykar üretimi olan Bayraktar TB2’ler ile ilgilendiği yapılan ziyaretler ile anlaşılmıştı.
Mart 2022’de Baykar Teknoloji, sosyal medya hesaplarından Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’yi Baykar tesislerinde ağırladıklarını dair sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Ziyaret sırasında Baykar tarafından Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’ye AKINCI TİHA maketi hediye edilmişti.
Kosova, son yıllarda Türkiye’den gerçekleştirdiği savunma sanayii tedariklerinde önemli bir ivme kazanmıştır ve Türk savunma sanayii ürünlerini envanterine katmaya büyük ilgi göstermiştir. Bu tedariklerin başında, özellikle Sırbistan’ın tepkisini çeken ve Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) gücünü artıran Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) gelmektedir.
Ayrıca, tanksavar kapasitesini güçlendirmek amacıyla ROKETSAN üretimi OMTAS tanksavar sistemleri ve MKE üretimi HAR66 hafif tanksavar silahları tedarik edilmiştir. Zırhlı araç alanında ise OTOKAR COBRA ve BMC VURAN gibi farklı araçlar Kosova tarafından tedarik edilmiştir. Türkiye ayrıca Kosova’nın yerli savunma sanayiini de destekleyen hamlelerde bulunmaktadır. Bu bağlamda MKE, Kosova’ya mühimmat fabrikası kurmaktadır.
