Dünyayı böyle kandıracaklar: ABD’nin şeytani İran planı

Habere göre; bu fikrin ardındaki motivasyon İran’ın misillemesi üzerine kurulu, bu hesaplama siyasi bir hesaplamadır; Amerika veya bir müttefiki önce saldırıya uğrarsa, daha fazla Amerikalı İran’la savaşı kabullenebilir. Son anketler, Amerikalıların ve özellikle Cumhuriyetçilerin İran’da rejim değişikliğini desteklediğini, ancak bunu başarmak için ABD’nin herhangi bir kaybını riske atmaya istekli olmadığını gösteriyor. Bu, Trump’ın ekibinin, İran’ın nükleer programı gibi diğer gerekçelerin yanı sıra, saldırının nasıl gerçekleştirileceğinin görünümünü de dikkate aldığı anlamına geliyor.