SON DAKİKA
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Dünyayı böyle kandıracaklar: ABD’nin şeytani İran planı
Dünyayı böyle kandıracaklar: ABD’nin şeytani İran planı

TAHSİN HAN Amerikan basın kuruluşu Politico’nun haberin göre; Beyaz Saray yetkilileri, İsrail’in İran’a ilk saldırması durumunda ‘siyasi sonuçların çok daha iyi olacağına’ inanıyor. Yönetim İran’a askeri müdahale olasılığını değerlendirirken, yetkililer İsrail’in ilk adımı atmasının en iyisi olacağını savunuyor. Devam eden görüşmelere yakın iki kaynağa göre, Başkan Donald Trump’ın üst düzey danışmanları, ABD’nin İran’a saldırmasından önce İsrail’in İran’a saldırmasını tercih ediyor.

Trump yönetimindeki bu yetkililer, İsrail’in bir saldırısının İran’ın misilleme yapmasına yol açacağını ve bunun da ABD’nin bir saldırısı için Amerikan seçmenlerinden destek toplanmasına yardımcı olacağını özel olarak savunuyorlar.

Habere göre; bu fikrin ardındaki motivasyon İran’ın misillemesi üzerine kurulu, bu hesaplama siyasi bir hesaplamadır; Amerika veya bir müttefiki önce saldırıya uğrarsa, daha fazla Amerikalı İran’la savaşı kabullenebilir. Son anketler, Amerikalıların ve özellikle Cumhuriyetçilerin İran’da rejim değişikliğini desteklediğini, ancak bunu başarmak için ABD’nin herhangi bir kaybını riske atmaya istekli olmadığını gösteriyor. Bu, Trump’ın ekibinin, İran’ın nükleer programı gibi diğer gerekçelerin yanı sıra, saldırının nasıl gerçekleştirileceğinin görünümünü de dikkate aldığı anlamına geliyor.

Görüşmeleri yakından bilen ve adının açıklanmasını istemeyen iki kaynaktan biri, “Yönetim içinde ve çevresinde, İsraillilerin önce ve yalnız hareket etmesinin ve İranlıların karşı misilleme yapmasının, böylece harekete geçmemiz için bize daha fazla sebep vermesinin siyaset açısından çok daha iyi olacağı yönünde bir düşünce var” dedi.

Washington’da İran’la yaşanan gerginliğe diplomatik bir çözüm bulunması umutları azalırken, asıl soru ABD’nin ne zaman ve nasıl saldıracağı oluyor. İki kaynağın belirttiğine göre, bir seçeneğe göre de İsrail’in ilk saldırıyı yapma isteğine bakılmaksızın, en olası senaryo ABD-İsrail’in ortaklaşa başlatacağı bir operasyon olabilir.

Yorum talebine yanıt olarak Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, “Medya, başkanın düşünceleri hakkında istediği kadar spekülasyon yapmaya devam edebilir, ancak Başkan Trump’ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca o bilir” dedi. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği ise Politico’nun sorularına cevap vermedi.

NETANYAHU BASKI YAPIYOR İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Beyaz Saray’a İran’ın nükleer programını, balistik füze altyapısını ve bölgedeki vekil milislere verdiği desteği engellemek için gereken her şeyi yapması konusunda baskı yapıyor. Bu arada, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’den oluşan müzakere ekibi, İranlılarla bir anlaşmaya varmak için bugün Cenevre’de. Bu ciddi bir girişim, ancak görüşmelere aşina olan ilk kişiye göre, başkana en yakın kişiler arasında hakim olan düşünce “onları bombalayacağız” yönünde.

Ancak kapsam sorunu da hâlâ devam ediyor. Görüşmelere aşina olan bir kişi, iki önemli hususun, ABD’nin mühimmat stoklarının tükenmesi riski olduğunu, ki bu durum yönetimin Çin’e Tayvan’ı ele geçirme fırsatı verebileceğinden endişe duyduğunu ve ABD’nin en agresif seçeneği tercih etmesi durumunda Amerikan kayıplarının olasılığı olduğunu söyledi.

