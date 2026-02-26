Dünyayı böyle kandıracaklar: ABD’nin şeytani İran planı
TAHSİN HAN Amerikan basın kuruluşu Politico’nun haberin göre; Beyaz Saray yetkilileri, İsrail’in İran’a ilk saldırması durumunda ‘siyasi sonuçların çok daha iyi olacağına’ inanıyor. Yönetim İran’a askeri müdahale olasılığını değerlendirirken, yetkililer İsrail’in ilk adımı atmasının en iyisi olacağını savunuyor. Devam eden görüşmelere yakın iki kaynağa göre, Başkan Donald Trump’ın üst düzey danışmanları, ABD’nin İran’a saldırmasından önce İsrail’in İran’a saldırmasını tercih ediyor.