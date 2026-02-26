Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç mazlumlara el uzatan Zeynep Gamze Özçelik, Ramazan ayında hem Gazze’de hem Sudan’da yaptıklarıyla yine gönülleri fethetti.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iş savaşın hüküm sürdüğü Afrika'nın zorlu koşullarına sahip ülkesi Sudan'a yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, soğukların hüküm sürdüğü Gazze'yi de unutmadı.
Mısır'dan Gazze'ye tırlar dolusu battaniye ve çadır gönderen Özçelik, "Gazze'de bir battaniye, bir çadır; sadece sıcak tutan bir eşya değil, hayata tutunmanın bir yolu. Her teslimat, bir ailenin güvende hissetmesi, bir çocuğun üşümemesi demek. Soğuğa karşı bir örtü, belirsizliğe karşı bir umut" dedi.
Ramazanın başında bu yıl Sudan’da da yardım faaliyetlerine başladığını çektiği fotoğrafıyla duyuran Özçelik, Sudan'a giden bir araç fotoğrafının altına şu notu düşmüştü: "Yine bir Ramazan, biz yine yollarda. Nice dua, nice gülümsemeye vesile olmak için."
