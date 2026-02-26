Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

Mısır'dan Gazze'ye tırlar dolusu battaniye ve çadır gönderen Özçelik, "Gazze'de bir battaniye, bir çadır; sadece sıcak tutan bir eşya değil, hayata tutunmanın bir yolu. Her teslimat, bir ailenin güvende hissetmesi, bir çocuğun üşümemesi demek. Soğuğa karşı bir örtü, belirsizliğe karşı bir umut" dedi.