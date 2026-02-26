  • İSTANBUL
Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan'da kalbi Gazze'de
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan'da kalbi Gazze'de

Foto - Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç mazlumlara el uzatan Zeynep Gamze Özçelik, Ramazan ayında hem Gazze’de hem Sudan’da yaptıklarıyla yine gönülleri fethetti.

Foto - Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iş savaşın hüküm sürdüğü Afrika'nın zorlu koşullarına sahip ülkesi Sudan'a yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, soğukların hüküm sürdüğü Gazze'yi de unutmadı.

Foto - Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

Mısır'dan Gazze'ye tırlar dolusu battaniye ve çadır gönderen Özçelik, "Gazze'de bir battaniye, bir çadır; sadece sıcak tutan bir eşya değil, hayata tutunmanın bir yolu. Her teslimat, bir ailenin güvende hissetmesi, bir çocuğun üşümemesi demek. Soğuğa karşı bir örtü, belirsizliğe karşı bir umut" dedi.

Foto - Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

Ramazanın başında bu yıl Sudan’da da yardım faaliyetlerine başladığını çektiği fotoğrafıyla duyuran Özçelik, Sudan'a giden bir araç fotoğrafının altına şu notu düşmüştü: "Yine bir Ramazan, biz yine yollarda. Nice dua, nice gülümsemeye vesile olmak için."

Foto - Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de

