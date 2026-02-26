  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğu Anadolu’da üretim atağı! 8,5 milyon liralık devlet desteğiyle üretime başladılar Ankara’da TOKİ kura günü belli oldu! 500 bin konut projesinde gözler o tarihte Gamze Özçelik ayrı kıtada gönülleri fethediyor: Kendi Sudan’da kalbi Gazze’de Havalara uçtukları habere bakın: Türkiye'den 48 tane Kaan alacaklardı, sözleşme imzalamadılar İnternetin her yerinde Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın... MMU Kaan'ı radarlarına almışlardı! Rota bir anda Eurofighter Typhoon'a kaydı, 21 tane geliyor Dünyayı böyle kandıracaklar: ABD’nin şeytani İran planı Carragher'den küstahlık: Gündeme bomba gibi düştü açıklamaları! Yok artık be adam.. Gündeme bomba gibi düştü! Bayraktar TB2 SİHA ile askerlik ilanı yaptılar
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Uzman isimin ayak bileği burkulmaları ile ilgili dikkat çeken tespitlerine kulak verin.

#1
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Nazım Karalezli, ayak bileği burkulmalarında "kırık yok" denilerek tedavinin ihmal edilmesinin kronik instabiliteye yol açabileceğini belirterek, ilk 3 haftalık doğru tedavinin çok önemli olduğunu söyledi.

#2
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Prof. Dr. Karalezli,ayak bileği burkulmalarının basit bir sakatlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Burkulmanın genellikle ayağın içe doğru ani dönmesi sonucu bağların esnemesi ya da yırtılmasıyla meydana geldiğini belirten Karalezli, en sık dış yan bağların (ATFL) hasar gördüğünü ifade etti.

#3
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Burkulma anında şiddetli ağrı ve kısa sürede gelişen şişliğin önemli belirtiler olduğunu dile getiren Karalezli, 24 saat içinde topuğa ve parmaklara doğru yayılan morarmanın ise iç kanamaya işaret edebileceğini kaydederek, üzerine basamama ve boşluk hissinin de ciddi yaralanma göstergesi olduğuna dikkat çekti.

#4
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Hastaların büyük bölümünün röntgende kırık çıkmaması üzerine tedaviyi yarıda bıraktığını belirten Karalezli, asıl tehlikenin burada başladığını söyledi. Yırtılan bağın sıkı şekilde iyileşmesi için en az 3 hafta destekleyici ortez ya da atel kullanılması gerektiğini ifade eden Karalezli, desteksiz erken yük vermenin bağların gevşek iyileşmesine ve kronik ağrıya yol açabileceğini belirtti. Bağların sadece kemikleri tutmadığını, aynı zamanda beynin ayağın konumunu algılamasını sağlayan sinir uçlarını da içerdiğini aktaran Karalezli, uygun fizik tedavi yapılmadığında denge kaybının kalıcı hale gelebileceğini vurguladı.

#5
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Burkulmalarda ilk 48 saatin önemine dikkat çeken Karalezli, RICE prensibinin uygulanması gerektiğini söyledi. İstirahat, buz uygulaması, elastik bandajla kompresyon ve ayağın kalp seviyesinden yukarıda tutulmasının şişliği ve hasarı azaltacağını kaydetti. Modern tedavinin fonksiyonel yöntemlerle yapıldığını belirten Karalezli, ayağın sağa-sola dönmesini engelleyen ancak hareketine izin veren özel bilekliklerin 3-6 hafta kullanılmasının önerildiğini ifade etti. Denge egzersizleriyle derin duyunun yeniden kazandırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

#6
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Taze burkulmalarda ameliyatın neredeyse hiç gerekmediğini belirten Karalezli, ancak kronik instabilite gelişen, düz yolda yürürken dahi ayağı dönen ya da eklem içinde kıkırdak hasarı bulunan hastalarda cerrahi müdahalenin gündeme gelebileceğini söyledi. Halk arasında yaygın olan "kırıkçıya çektirme" uygulamasının son derece riskli olduğunu vurgulayan Karalezli, bu tür müdahalelerin mevcut hasarı artırabileceğini belirtti. Spora dönüş süresinin yaralanmanın derecesine göre değiştiğini kaydeden Karalezli, "Ağrısız şekilde tek ayak üzerinde zıplayabiliyorsanız spora hazırsınız demektir. Basit burkulmalarda 2-3 hafta, ciddi yırtıklarda ise 6-8 haftayı bulabilir" dedi.

#7
Foto - Bu habere bakın ve not alın: Siz siz olun, ayak bileği burkulmalarını hafife almayın...

Karalezli, "Ayak bileği burkulmasını hafife almayın. İlk 3 haftada kullanacağınız basit bir bileklik, sizi ömür boyu sürebilecek bir sorundan kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!
Gündem

PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!

Türk futbolunda disiplin rüzgarları sert esiyor. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in devlerini adeta kurula yağdırdı. Galatasaray, Fenerbahç..
F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Gündem

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 kazasına ilişkin, açıklama yaptı. Erdoğan "Kazanın ned..
Özgür Özel’den Selahattin Özgündüz’e taziye ziyareti
Gündem

Özgür Özel’den Selahattin Özgündüz’e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz’e İstanbul’da taziye ziyaretinde bulundu. Özel..
Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme
Gündem

Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme

Meksika’da kartel-ordu çatışmaları nedeniyle oğluyla birlikte mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, uçaktan yaptığı paylaşımla ülkeden ayrıl..
IMF'den Suriye açıklaması
Ekonomi

IMF'den Suriye açıklaması

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada "Suriye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi!
Gündem

Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23