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Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın! Bu yöntemi çok az kişi biliyor! O faydasını duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak

2023-11-12 14:07:04
Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın! Bu yöntemi çok az kişi biliyor! O faydasını duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak

Cilt kırışıklıkları genellikle belirli bir yaşın üzerinde ortaya çıkan ve birçok kişiyi rahatsız eden durumlar arasında yer alır. Ancak, bu durumu hafifletmek ve cildinize tazelik kazandırmak için birçok doğal yöntem bulunur. Yaş ve beslenme alışkanlıkları, cildinize zarar verebilir ve kırışıklıklara neden olabilir. Ancak, bu doğal yöntemle kırışıklıklarınızı azaltabilir ve adeta bir silgi gibi cildinizi canlandırabilirsiniz.

#1
Foto - Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın! Bu yöntemi çok az kişi biliyor! O faydasını duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak

Yapımı oldukça kolay olan bu maske ile cildinize kolajen desteği vererek kırışıklıkları en aza indirebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek malzeme yumurta. Ancak maskeyi uygulamadan önce alerji testi için bileğinizin küçük bir bölümünde denemelisiniz.

#2
Foto - Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın! Bu yöntemi çok az kişi biliyor! O faydasını duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak

YUMURTA MASKESİ NASIL YAPILIR? Maskeyi yapmaya başlamadan önce yumurtayı iyice yıkayıp içindeki zarı çıkartın. Yumurta akını ve sarısını ayırın. Yumurta kabukları kuruduktan sonra bir dövecek yardımıyla toz haline getirin. 

#3
Foto - Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın! Bu yöntemi çok az kişi biliyor! O faydasını duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak

Toz halindeki yumurta kabuklarına ayırdığınız yumurta akını ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız karışımı elinize ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra durulayın.

#4
Foto - Yumurtanın kabuğunu sakın atmayın! Bu yöntemi çok az kişi biliyor! O faydasını duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak

Haftada iki kez üç aylık periyotta düzenli olarak kullanıldığında, kırışıklıkların belirgin bir şekilde azaldığını ve bu etkinin gözle görülür bir biçimde ortaya çıktığını siz de fark edeceksiniz.

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