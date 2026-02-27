  • İSTANBUL
Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Geliştirilen piezoelektrik zemin teknolojisiyle bedava ve ücretsiz elektriğin yolu bulundu. Yeni teknolojiyle insan hareketleri temiz enerjiye dönüştürülecek.

#1
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Yenilenebilir enerji denildiğinde akla genellikle güneş, rüzgar ve su gelirken, Japonya’da yürümek bile elektrik üretmenin bir yolu haline geliyor. Japonya’da geliştirilen piezoelektrik teknoloji sayesinde, insanların attığı her adım elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor.

#2
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

The Times of India’nın haberine göre, bu sistem günlük insan hareketini enerji üretiminde kullanarak şehirlerin daha sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlıyor.

#3
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Piezoelektrik teknoloji, belirli malzemelere uygulanan mekanik basıncın elektrik yüküne dönüştürülmesi prensibine dayanıyor. Japonya’da bu amaçla geliştirilen özel zemin kaplamalarının altına piezoelektrik sensörler yerleştiriliyor.

#4
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

İnsanlar bu yüzeylerin üzerinde yürüdüğünde, her adımın oluşturduğu basınç sensörlerde mekanik gerilim yaratıyor. Bu gerilim anında elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretilen enerji depolanabiliyor veya doğrudan düşük enerji tüketen sistemleri çalıştırmak için kullanılabiliyor.

#5
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Tek bir adımdan elde edilen enerji miktarı düşük olsa da, yoğun yaya trafiğinin olduğu alanlarda bu enerji önemli seviyelere ulaşabiliyor. Bu teknolojinin en dikkat çeken uygulamalarından biri, Tokyo’daki Shibuya Tren İstasyonu’nda hayata geçirildi. Dünyanın en yoğun kullanılan istasyonlarından biri olan Shibuya’da, piezoelektrik zemin kaplamaları yolcuların adımlarından enerji üretiyor.

#6
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Elde edilen elektrik, istasyondaki LED ekranlar, dijital bilgi panoları ve diğer düşük enerji tüketimli sistemleri çalıştırmak için kullanılıyor. Sistem, istasyonun tüm enerji ihtiyacını karşılamasa da, kamusal alanlarda enerji verimliliğini artıran önemli bir destek sağlıyor. Aynı teknoloji Japonya’daki alışveriş merkezleri ve havaalanlarında da uygulanmaya başlandı. Sürekli insan trafiğinin olduğu bu alanlar, kesintisiz enerji üretimi için ideal ortam sunuyor.

#7
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Piezoelektrik sistemlerin en önemli avantajlarından biri, ek yakıt veya doğal kaynak gerektirmemesi. İnsan hareketine dayanan bu teknoloji, doğrudan karbon emisyonu üretmeden enerji elde edilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde, aydınlatma ve dijital bilgilendirme sistemleri gibi düşük enerji gereksinimi olan alanlarda geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltabilir.

#8
Foto - Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Ancak teknolojinin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Tek bir adımdan elde edilen enerji oldukça düşük olduğu için anlamlı düzeyde üretim sağlamak adına yoğun insan trafiği gerekiyor. Ayrıca kurulum maliyetlerinin yüksek olması, teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki önemli engellerden biri olarak görülüyor. Uzmanlar, piezoelektrik sistemlerin mevcut enerji kaynaklarının yerini tamamen almasının kısa vadede mümkün olmadığını, ancak tamamlayıcı bir enerji çözümü olarak önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Japonya’nın bu yenilikçi yaklaşımı, şehirlerin günlük yaşam aktivitelerini bile enerji üretiminin bir parçası haline getirebileceğini ortaya koyuyor.

