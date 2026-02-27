Ezber bozan keşif: Bedava ve sınırsız elektriğin yolu bulundu

Ancak teknolojinin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Tek bir adımdan elde edilen enerji oldukça düşük olduğu için anlamlı düzeyde üretim sağlamak adına yoğun insan trafiği gerekiyor. Ayrıca kurulum maliyetlerinin yüksek olması, teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki önemli engellerden biri olarak görülüyor. Uzmanlar, piezoelektrik sistemlerin mevcut enerji kaynaklarının yerini tamamen almasının kısa vadede mümkün olmadığını, ancak tamamlayıcı bir enerji çözümü olarak önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Japonya’nın bu yenilikçi yaklaşımı, şehirlerin günlük yaşam aktivitelerini bile enerji üretiminin bir parçası haline getirebileceğini ortaya koyuyor.