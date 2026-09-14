Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki
Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt’ün nikâhı siyaset gündemini değiştirdi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın nikâh sırasında yaptığı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i hedef alan konuşmasının ardından, nikâhı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Turan, “Siyasetçilerin çocuklarının nikâhlarında da maalesef onların nikâhlarının önüne geçen bir ortam oluştu” diyerek gelinden helallik istedi.