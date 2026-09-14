Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

Arınç’ın konuşmasının ardından nikâhı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da söz alarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Turan, siyasetçilerin çocuklarının düğünlerinde yapılan siyasi konuşmaların zaman zaman nikâhın ve çiftin önüne geçebildiğine işaret etti. Turan, “Siyasetçilerin çocuklarının düğünlerinde de maalesef onların nikâhının önüne geçen bir ortam oluştu. Onun için kızımız hakkını helal etsin” dedi.