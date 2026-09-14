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Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

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Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt’ün nikâhı siyaset gündemini değiştirdi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın nikâh sırasında yaptığı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i hedef alan konuşmasının ardından, nikâhı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Turan, “Siyasetçilerin çocuklarının nikâhlarında da maalesef onların nikâhlarının önüne geçen bir ortam oluştu” diyerek gelinden helallik istedi.

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Foto - Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikâhı Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kıyarken, nikâh şahitlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın törende yaptığı siyasi konuşma dikkat çekti. Arınç’ın sözlerinin ardından mikrofonu alan Turan ise siyasetçilerin çocuklarının düğünlerinde siyasi tartışmaların nikâhın önüne geçmemesi gerektiğini söyledi.

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Foto - Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

Törende konuşan Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu hakkında kısa süre önce başlatılan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturmasına değindi. Davutoğlu’nun savcılığa giderek ifade vermesini ve daha önceki sözlerinin arkasında durmasını “asil bir davranış” olarak nitelendiren Arınç, “Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz” dedi. Arınç konuşmasının devamında isim vermeden, aynı süreçte savcılığa ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e de sert sözlerle yüklendi. Gökçek’in ifade vermeye giderken sergilediği tavrı eleştiren Arınç, “Ağzında şak şak sakız çiğneyerek” ifadelerini kullanırken, görüntüleri “utanarak izlediğini” söyledi.

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Foto - Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

Arınç’ın konuşmasının ardından nikâhı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da söz alarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Turan, siyasetçilerin çocuklarının düğünlerinde yapılan siyasi konuşmaların zaman zaman nikâhın ve çiftin önüne geçebildiğine işaret etti. Turan, “Siyasetçilerin çocuklarının düğünlerinde de maalesef onların nikâhının önüne geçen bir ortam oluştu. Onun için kızımız hakkını helal etsin” dedi.

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Foto - Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreninde şov yapmıştı! Bülent Arınç’a feleğini şaşırtacak tepki

Törende farklı siyasi görüşlerden çok sayıda ismin bulunduğunu belirten Turan, konuşmalarda dile getirilen her görüşe katılmasının beklenemeyeceğini de söyledi. Turan’ın sözleri, Arınç’ın Gökçek’e yönelik eleştirilerinin hemen ardından nikâh töreninde siyasi gündemin fazla öne çıkmasına yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

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