Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

İkinci dört yıllık dönemde ise ilk çalışmaların sonuçlarına göre ilave bir arama veya değerlendirme kuyusu açılması planlanıyor. Bu dönem için de en az 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdü bulunuyor. Böylece sekiz yıllık arama programında toplam asgari yatırım 90 milyon dolara ulaşacak.