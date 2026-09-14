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Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

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Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ederken Umman ile Türkiye arasında önemli bir anlaşamaya imza atıldı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın onayıyla Türkiye kritik sahaya ortak oldu.

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Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göreHürmüz Boğazı çevresindeki askeri ve siyasi gerilim küresel enerji piyasalarının gündemindeki yerini korurken, Türkiye bölgedeki hidrokarbon faaliyetlerinde dikkat çeken bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Umman açıklarındaki stratejik 80 numaralı blokta yüzde 50 pay sahibi olmasını sağlayan anlaşma, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın onayıyla resmiyet kazandı.

#2
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Sultan Heysem bin Tarık tarafından çıkarılan 77/2026 sayılı Kraliyet Kararnamesi, Umman hükümeti, OQ Exploration and Production’ın iştiraki OQEP Musandam Offshore ile TPAO’nun uluslararası faaliyetlerini yürüten Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC) arasında 24 Haziran 2026’da imzalanan arama ve üretim imtiyaz anlaşmasını onayladı. Kararname 3 Eylül’de çıkarıldı, 6 Eylül’de Umman Resmî Gazetesi’nde yayımlandı.

#3
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Yaklaşık 5 bin 737 kilometrekarelik açık deniz alanını kapsayan Blok 80’de OQEP Musandam Offshore ile TPOC yüzde 50’şer paya sahip olacak. İşletmeciliği ise Ummanlı OQEP yürütecek. Blok, daha önce üretim yapılan Bukha ve Batı Bukha petrol ve doğal gaz sahalarını da bünyesinde barındırıyor.

#4
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Kraliyet Kararnamesi’nde anlaşmaya ilişkin, “Söz konusu arama ve üretim imtiyaz anlaşması onaylanmıştır” hükmüne yer verilirken kararın yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtildi. Böylece taraflar arasındaki anlaşma Umman açısından en üst düzeyde hukuki onayı almış oldu.

#5
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Anlaşma kapsamında ilk dört yıllık dönemde yaklaşık 500 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik araştırma yapılacak. Ayrıca iki arama kuyusu ile bir değerlendirme kuyusu açılacak. Bu aşamada yapılacak yatırımın en az 60 milyon dolar olması öngörülüyor.

#6
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

İkinci dört yıllık dönemde ise ilk çalışmaların sonuçlarına göre ilave bir arama veya değerlendirme kuyusu açılması planlanıyor. Bu dönem için de en az 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdü bulunuyor. Böylece sekiz yıllık arama programında toplam asgari yatırım 90 milyon dolara ulaşacak.

#7
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

#8
Foto - Umman Sultanı dengeleri değiştirecek imzayı attı: Türkiye ortak oldu

Anlaşmadaki yüzde 50’lik pay, Türkiye’nin bölgedeki mevcut petrol veya doğal gaz rezervlerinin yarısına sahip olduğu anlamına gelmiyor. TPAO’nun iştiraki TPOC, Blok 80 kapsamındaki arama, geliştirme ve olası üretim faaliyetlerinde yüzde 50 ortaklık payına sahip olacak.

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