İsrail’den gündemi sarsacak “Erdoğan” itirafı: Artık asla görmezden gelinemez
İsrail'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde yer alan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinemeyecek küresel bir aktör haline getirdiği vurgulandı. Ankara ile Tel Aviv arasındaki ticaretin sıfırlanmasına ve ilişkilerin kopma noktasına gelmesine dikkat çekilen yazıda; Türkiye'nin Suriye sahasındaki artan ağırlığı, Washington ile kurulan stratejik yakınlaşma ve Arap dünyasındaki etki alanı genişletme hamleleri manşetlere taşındı. Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada çok daha güçlü ve İsrail karşısında caydırıcı bir konumda tamamladığı açıkça ifade edildi.