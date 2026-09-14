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İsrail’den gündemi sarsacak "Erdoğan" itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

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İsrail’den gündemi sarsacak “Erdoğan” itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

İsrail'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde yer alan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinemeyecek küresel bir aktör haline getirdiği vurgulandı. Ankara ile Tel Aviv arasındaki ticaretin sıfırlanmasına ve ilişkilerin kopma noktasına gelmesine dikkat çekilen yazıda; Türkiye'nin Suriye sahasındaki artan ağırlığı, Washington ile kurulan stratejik yakınlaşma ve Arap dünyasındaki etki alanı genişletme hamleleri manşetlere taşındı. Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada çok daha güçlü ve İsrail karşısında caydırıcı bir konumda tamamladığı açıkça ifade edildi.

#1
Foto - İsrail’den gündemi sarsacak "Erdoğan" itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

İsrail’'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde çıkan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edildi. Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadesine yer verildi.

#2
Foto - İsrail’den gündemi sarsacak "Erdoğan" itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da kötüleşmeye devam ettiğini, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığını vurgulayan yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticaretin Mayıs 2024'ten bu yana sıfır seviyesinde olduğu yönündeki verilerine atıf yapıldı. Ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail’e karşı daha hasmane bir konumda tamamladığı” kaydedildi.

#3
Foto - İsrail’den gündemi sarsacak "Erdoğan" itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin odağının on binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin yanı sıra Suriye sahasına da genişlediği belirtildi. Ankara'da İsrail'in Suriye’nin güvenliğine zarar veren saldırılarının Türkiye'ye de tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

#4
Foto - İsrail’den gündemi sarsacak "Erdoğan" itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

Türkiye'nin Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin "ana hamilerinden biri haline geldiğinin" altını çizen yazıda, Ankara’nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı, iki yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediği aktarıldı.

#5
Foto - İsrail’den gündemi sarsacak "Erdoğan" itirafı: Artık asla görmezden gelinemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğinin altını çizen yazıda, Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Gazze Barış Kurulu’nun kurucuları arasında yer aldığı, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzaladığı hatırlatıldı. ABD ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere değinilen yazıda, Başkan Trump'ın 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığına işaret edildi.

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