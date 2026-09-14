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Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

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Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketi Pegasus, mali zorluklar yaşayan havacılık şirketini satın aldı. Dev satın almaya onay çıktı. İştre detaylar...

#1
Foto - Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

Çekya Rekabet Kurumu (UOHS), Pegasus’un Çek hava yolu şirketi Smartwings’i satın almasını onayladı. Kararla birlikte Pegasus’un Avrupa pazarındaki etkinliğinin artması bekleniyor. Pegasus, 154 milyon euro tutarındaki anlaşma Aralık 2025’te duyurulmuştu.

#2
Foto - Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

Pegasus, küresel büyüme stratejisinin parçası niteliğinde olan bu adımın ardından Smartwings markasının kendi adını koruyacağını bildirmişti. UOHS yaptığı açıklamada, onay kararının Pegasus’un bizzat önerdiği ve etkin rekabeti korumayı amaçlayan şartlara bağlandığını belirtti.

#3
Foto - Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

Kurum söz konusu taahhütlerin kapsamını şu sözlerle açıkladı: “Bu taahhütler esas olarak, tarifeli Prag-Antalya hattındaki yaz sezonu uçuş izinlerinin (slot) bir bölümünün başka bir hava yolu taşıyıcısına devredilmesini kapsıyor.”

#4
Foto - Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

Smartwings’in bünyesinde 49 uçak bulunuyor. Şirket, 80 noktaya tarifeli seferler düzenliyor. Kökleri Travel Service isimli charter şirketine uzanan firma, 20 yıldır düşük maliyetli hizmetleri ile sektörde öne çıkıyor.

#5
Foto - Onay çıktı: Pegasus ünlü havayolu şirketini resmen satın aldı

Smartwings, 2018’de mali açıdan zor durumlar yaşayan Çekya’nın bayrak taşıyıcısı Czech Airlines’ın kontrolünü ele geçirmişti. Czech Airlines renkleri ile yapılan son uçuş, 2024’te gerçekleşti ve operasyonları bütünü ile Smartwings devraldı. Kuruluşu 1990’a dayanan Pegasus Hava Yolları ise internet sitesinde yer alan verilere göre 2025 yılı sonu itibarıyla 55 ülkede 158 dış hat noktasına uçuş gerçekleştirdi. Şirket, operasyonlarını ana merkezi olan İstanbul'un Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yürütüyor.

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