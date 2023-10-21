Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Sinirler çalışmayı bıraktığında ise kişilerde "diyabetik nöropati" adı verilen bir durum gelişebilir, sonucunda uzuv kaybıyla sonuçlanacak ampütasyon işlemlerine zemin hazırlayabilir. Ellerde oluşan sürekli iğne batması, karıncalanma hissi de yükselen kan şekerinin önemli sinyalleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bu hislere karşı da dikkatli olmakta fayda var. YÜKSEK KAN ŞEKERİ İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR? Doğru miktarda su tüketimi, kandaki şeker oranının kontrolü için çok önemlidir. Bu sayede vücuttaki fazla şekeri ayabilirsiniz. Vücudun besini şekere dönüştürmesi sebebiyle karbonhidrat alımını da doğru şekilde yönetmek gerekir. American Diabetes Association'da Sağlık Bakımı ve Eğitimi başkanı olan Maggie Powers, bu konuda yaptığı açıklamada; kan şekerinin normalden yüksek olduğu durumlarda ekmek, tahıl, makarna, meyve ve tatlı gibi karbonhidratlı besinlerin bu yükselmenin sebebi olabileceğini belirtti. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak basit karbonhidratlardan kaçınmak, önem taşıyor. Özellikle lif yönünden zengin, kompleks karbonhidratlara ağırlık verilmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz, 48 saate varan sürelerde kan şekerini düzenli bir aralıkta tutmayı sağlayabilir.