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Sağlık
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Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

2023-10-21 12:09:22
Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Her geçen gün artan rakamlarıyla diyabet, en büyük halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Yanlış beslenme, obezite gibi faktörler bu artışı tetikleyen en önemli unsurlardan. Üstelik diyabetin ilk aşamalarda belirgin bir uyarı işareti vermemesi, hastalığın daha kolay ilerlemesine ve ileri aşamalarda fark edilmesine yol açıyor. Bu nedenle mutlaka birçok uyarı işaretini dikkate almak önem taşıyor.

#1
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

İnsüline yanıt vermeyen veya hormon eksikliğinden dolayı ortaya çıkan kan şekeri seviyeleri düzensizliği, diyabete yol açar. Bu süreç yönetilmediğinde ise sinir uçlarında dahi ortaya çıkan ciddi hasar, yüksek glikoz seviyeleri sebebiyle ortaya çıkabilir. Bu noktada özellikle geceleri ortaya çıkan bir hisse dikkat etmek gerekiyor.

#2
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Hormonal değişimler, kişi diyabet olsun veya olmasın kan şekeri seviyelerinde yükselişe sebep olabilir. Bu değişim ise farkına varmadığımız bazı belirtilerle kendini gösterebilir.

#3
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Semptomlar, genellikle kan şekeri önemli ölçüde yükselmeden kendisini "belirgin" bi şekilde ortaya çıkarmıyor. Bu nedenle diyabet hala "etkisiz hale getirilebilecekken" fark edilmiyor.

#4
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Geceleri ortaya çıkan baş ağrısı ise kan şekeri seviyelerinin çok yükseldiğine dair önemli bir "erken uyarı işareti" olabilir. Uyurken kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde bu ağrı daha da belirgin hale gelebilir.

#5
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Uzmanlar, geceleri yükselen kan şekerinin "hiperglisemi" yani yüksek kan şekeri seviyelerinin önemli belirtiler ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Hiperglisemi veya yüksek glikoz, "net bir glikoz" seviyesinin tanımı değildir.

#6
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Genellikle, gün içerisinde kan şekerinin 180 mg/dl'nin altında tutma hedeflenir. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yemek yenmediğinde 120 veya 140 mg/dl gibi düşük bir kan şekeri düzeyi beklentisi mevcuttur.

#7
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Fakat geceleri ortaya çıkan yüksek kan şekeri belirtileri arasına; uykuda bozulmalar, sık sık idrara çıkma, su içmek için uyanma isteği, baş ağrısı, ağız kuruluğu ve mide bulantısı yer alıyor.

#8
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Kan şekeri düzeyleri, geceleri yükseldiğinde çok şiddetli yükselişler ortaya çıkmayabilir. Fakat geceleri ortaya çıkan bu belirtileri fark etmek, hastalığı ilk aşamada tespit ederek diyabete karşı önlem almayı sağlayabilir.

#9
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

YÜKSEK KAN ŞEKERİNDE DİĞER BELİRTİLER Kanda yükselen şeker, sinir hasarına neden olması sebebiyle tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ter bezleri de sinir hasarının belirtilerine dair uyarı işaretleri verebilir. Örneğin, sinirlerin ne kadar hasar aldığına bağlı olarak aşırı terleme veya hiç terlememe gibi durumlar ortaya çıkabilir.

#10
Foto - Yükselen şekerinin habercisi! Geceleri bunu hissediyorsanız dikkat...

Sinirler çalışmayı bıraktığında ise kişilerde "diyabetik nöropati" adı verilen bir durum gelişebilir, sonucunda uzuv kaybıyla sonuçlanacak ampütasyon işlemlerine zemin hazırlayabilir. Ellerde oluşan sürekli iğne batması, karıncalanma hissi de yükselen kan şekerinin önemli sinyalleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bu hislere karşı da dikkatli olmakta fayda var. YÜKSEK KAN ŞEKERİ İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR? Doğru miktarda su tüketimi, kandaki şeker oranının kontrolü için çok önemlidir. Bu sayede vücuttaki fazla şekeri ayabilirsiniz. Vücudun besini şekere dönüştürmesi sebebiyle karbonhidrat alımını da doğru şekilde yönetmek gerekir. American Diabetes Association'da Sağlık Bakımı ve Eğitimi başkanı olan Maggie Powers, bu konuda yaptığı açıklamada; kan şekerinin normalden yüksek olduğu durumlarda ekmek, tahıl, makarna, meyve ve tatlı gibi karbonhidratlı besinlerin bu yükselmenin sebebi olabileceğini belirtti. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak basit karbonhidratlardan kaçınmak, önem taşıyor. Özellikle lif yönünden zengin, kompleks karbonhidratlara ağırlık verilmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz, 48 saate varan sürelerde kan şekerini düzenli bir aralıkta tutmayı sağlayabilir.

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