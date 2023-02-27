Yüksek tansiyon hastalarının korkulu rüyası! Bu belirtiler varsa hiç beklemeyin

“En sık karşılaştığımız konjenital ya da doğumsal bozukluğa bağlı anevrizma dediğimiz kısımdır” şeklinde konuşan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Bayram Çırak, ”Anevrizmanın belirtilerinin yanında neden olduğu da çok önemlidir. Anatomik yapıyı incelediğimiz zaman anevrizmanın nasıl oluştuğuna bakarsak damar duvarında değişik katmanlar mevcut. Bu damar duvarındaki katmanlardan bir tanesi elastik dediğimiz damarın genişleyip daralmasını sağlayan bir kas tabakasıdır. Bu kas dokularında bazı insanlarda genetik olarak hasar ve bu hasara bağlı da damar duvarında bozukluk oluşur. Bunun sebebi de genetik yapıya bağlı bir hasar. En sık karşılaştığımız konjenital ya da doğumsal bozukluğa bağlı anevrizma dediğimiz kısımdır. Bunların yanında sonradan olan anevrizmalar da mevcut. Bu anevrizmalara sekonder anevrizmalar da diyoruz. Geçirilen bir travma, kaza, darbe ya da daha önce geçirilen enfeksiyonlar olabilir. Bunların hepsi damar duvarında hasara yol açmaya sebep olabiliyor. Bir de sendromlar dediğimiz kombine hastalıklar var. Mesela hastanın böbreğinde kistler var bunun yanında da beyinde anevrizma var. Bunlara kombine sendromik hastalıklar diyoruz. Bunlara bağlı da olabiliyor. Bu tür anevrizmalar tedavisi biraz daha zor olabiliyor. Bu tür hastalar ne tür şikayetlerle kliniğimize başvuruyorlar konusuna gelecek olursak tesadüfen kontrol hedefli gittikleri sağlık merkezinde yapılan tetkikler sonrasında anevrizma olduğu tespit ediliyor. Bu genelde kanamamış anevrizmalarda görülen bir durum. Kanamamış anevrizmalarda sürekli olarak görülen baş ağrısı çok nadir görülen bir belirtidir. Bu tür baş ağrıları genelde farklı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bir de kanamış anevrizmalar var ki bu anevrizmaların en büyük belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Bu baş ağrısı ile beraber kanamanın bulunduğu yere bağlı, kanamanın şiddetine bağlı çok farklı keşiflerle gelebilir. En net işaretler bulantı, kusma, baş ağrısı, görmede ve konuşmada bozukluk, felç ya da daha da ötesi şuur kaybıdır. Anevrizmalarda hastaların yaklaşık 3 te biri ilk kanama anında öldükleri için bu hastalık çok riskli bir hastalık” dedi.