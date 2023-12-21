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Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar
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19
Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

2023-12-21 13:01:02
Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Türkiye yeniden sandığa gidiyor....

#1
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne aylar kala Yüksek Seçim Kurulu seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı.

#2
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

#3
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

#4
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

#5
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

#6
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak

#7
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

#8
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

#9
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

#10
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Basın kuruluşları partiler ve adaylar arasında fırsat eşitliği sağlayacak

#11
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

YSK, bir başka kararıyla da 1 Ocak 2024'ten seçimin bitimine kadar olan dönemde basın ve yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın ilkelerini belirledi.

#12
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Kararda, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının; tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yer verildi.

#13
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak. Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

#14
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Öte yandana bu yıl yine sandık başına gidecek olan vatandaşlar, yerel seçim tarihini ve takvimini araştırıyor.

#15
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

#16
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

#17
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR? -

#18
Foto - Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor. İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler; - Büyükşehir Belediye Başkanı - İl Belediye Başkanı - İlçe Belediye Başkanı - Belde Belediye Başkanı - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri - Mahalle muhtarları - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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