Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Emekli zamları gündemdeyken çalışırken emekli maaşını artırmak için neler yapılması gerektiği de milyonlar tarafından merak ediliyor. Brüt ücreti asgari ücret veya buna yakın düzeyde olanların emekli aylıkları çalışmaya devam ettikçe düşüyor. İlk defa emekli olunan tarih emekli aylığı miktarında belirleyici olurken yüzde 10-15 fazla maaş almanız da söz konusu. Peki emekli aylığını artırmak için ne yapılabilir? İşte detaylar…