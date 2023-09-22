  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkesin hayalleri yıkıldı: CHP’li Eskişehir kan ağlıyor: Herkes isyanda: Büyük skandal

İki hafta şeker tüketmezseniz bakın ne oluyor! Bu sonuçları gören şekeri bırakıyor

Edepsiz kaleci Kamil Grabara'nın ağzının payı verildi! Helal olsun sana Tete...

Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

Üzerinde yazıla hayrete düşürdü! Cadde ve sokaklarda esrarengiz pankart

Ali Koç döneminde böylesi olmadı! Küçük Jesus demedikleri kaldı! Ayıp olmuyor mu?

Herkesin evinde olan 66 ilacın satışı durduruldu! İşte yasaklı ilaçların listesi

Yeni dönem! Ev alımında büyük avantaj sağlayacak: Şok eden açıklamalar...

Böyle diplomatik trafik görülmedi! Bir Hakan Fidan klasiği

Fenerbahçe'ye çok ama çok kötü haber! O futbolcu iflas etti: Yıldız isim kadro dışı!
Ekonomi
12
Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

2023-09-22 10:16:36
Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Emekli zamları gündemdeyken çalışırken emekli maaşını artırmak için neler yapılması gerektiği de milyonlar tarafından merak ediliyor. Brüt ücreti asgari ücret veya buna yakın düzeyde olanların emekli aylıkları çalışmaya devam ettikçe düşüyor. İlk defa emekli olunan tarih emekli aylığı miktarında belirleyici olurken yüzde 10-15 fazla maaş almanız da söz konusu. Peki emekli aylığını artırmak için ne yapılabilir? İşte detaylar…

#1
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mart ayında çıkan yasa kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) 1 milyon 899 bin kişinin aylık bağlama işleminin tamamlandığını dile getirmişti. Ancak, yaşı beklemeden emekli oldukları için sevinen söz konusu EYT’lilerin önemli bir kısmı bağlanan emekli maaşlarının düşüklüğünden yakınıyor.

#2
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, hem emekli olan EYT’liler hem de emekliliği bekleyenler emekli maaşını artırmanın yollarını arıyorlar.

#3
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Emekli aylığı alarak çalışmaya devam edenlerden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Ancak, kesilen bu primin emekli aylığına hiçbir katkısı bulunmuyor. Emekli olan EYT’lilerin düşük olan emekli maaşlarını artırabilmeleri için emekli aylığını kestirip asgari ücretin en az üç katı veya daha yüksek ücretle çalışmaları gerekiyor. Bu yolu kullanmak isteyenlerin, alacakları maaş artışının mahrum kalacakları emekli aylığına değip değmeyeceğini hesaplamaları gerekiyor.

#4
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Çalışmaya devam ettikleri takdirde alacakları brüt ücret yüksek değil ise emekli aylığını kestirmek genellikle avantajlı bir sonuç doğurmuyor. Bunun cazip olabilmesi için kanunda değişiklik yapılması gerekir.

#5
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Çalışmaya devam edenlerin emekli aylığını artırabilmesi için ise çalışma yaşamları boyunca brüt ücretlerinin yüksek olması ve olabildiğince uzun süre çalışmaları gerekiyor. Emekli aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çalışma yaşamı süresince bildirilen prime esas kazançların aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpımıyla hesaplanıyor. Aylık bağlama oranı, çalışılan prim günü sayısına göre belirleniyor. Her 360 günlük çalışma süresine karşılık aylık bağlama oranı 2 puan artıyor.

#6
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

2000 öncesinde emekli aylığı bağlanırken son 5 yılın ortalama kazancına bakılıyordu. Çalışma yaşamlarının büyük kısmında düşük ücret almış olsalar da son 5 yıl SGK’ya yüksek kazanç bildirdiklerinde emekli aylığını yükseltebiliyorlardı. 2000 sonrasında ise sistem değişti. 2000 yılından sonraki tüm yılların kazanç ortalaması dikkate alınıyor. Bu nedenle, emekli aylığının yüksek olması için çalışırken elde edilen ücretin yüksek olması ve bordroya gerçek tutar üzerinden yansıtılması gerekiyor.

#7
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Gerçekte ücreti yüksek olduğu halde bordroda düşük gösterilen kişiler emekliliklerinde çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kazancı bordroda eksik gösterilenler, yüksek işsizlik dolayısıyla çalışmaya devam ederken itiraz edemeyebiliyor. Bu durumdaki kişilerin, kanıt toplayarak, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde hizmet tespit davası açmaları gerekir. Davayı kazananların emekli aylıkları yükseltiliyor.

#8
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

İlk defa emekli olunan tarih de emekli aylığı miktarında belirleyici oluyor. Özellikle son yıllardaki gibi yüksek enflasyon dönemlerinde emeklilik dilekçesinin verilme tarihi, bağlanan emekli aylığı tutarında yüzde 10 - 15 gibi farklara yol açabiliyor. Nitekim 2022 yılında emeklilik dilekçesi verenler, 2023 yılına göre yüzde 10 dolayında daha yüksek maaş ile emekli oldular.

#9
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Yıllık enflasyonun, Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan zamdan yüksek çıkmasının ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının yüksek beklendiği yıllarda emeklilik dilekçesini izleyen yılın ocak ayında vermek daha avantajlı oluyor.

#10
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Örneğin, Ekim ayında emekli olabilecek bir kişi Ocak ayında emekli olduğunda maaşında artış sağlamayı hedeflerken, üç aylık emekli aylığından mahrum kalmasının yaratacağı kaybı da dikkate almalıdır.

#11
Foto - Yüksek emekli maaşı almak için formül ortaya çıktı! En az 3 katı maaş...

Emekli aylığı hesaplama sisteminden dolayı, brüt ücreti asgari ücret veya buna yakın düzeyde olanların emekli aylıkları, çalışmaya devam ettikçe düşüyor. Çalıştıkça emekli aylığının düşmesi sorunu hem çalışanlar hem de SGK açısından büyük sıkıntı yaratıyor. Prim günlerini tamamlamış olan çalışanlar, emekli aylıklarının düşmesini önlemek için sigortalı çalışmayı bırakıp kayıt dışı çalışmaya yönelebiliyorlar.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan’ı kızdıran şey! Böyle tepki gösterdi
Gündem

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan’ı kızdıran şey! Böyle tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. LGBT dayatmasına dikkat çeken Erdoğan, BM Genel Kurulu'..
Erdoğan'ın oy oranını duyan ünlü anketçi Özer Sencar çileden çıktı! CHP'li isme 'aptal' dedi
Siyaset

Erdoğan'ın oy oranını duyan ünlü anketçi Özer Sencar çileden çıktı! CHP'li isme 'aptal' dedi

Metropoll kurucusu Özer Sencar, CHP'li Tuncay Özkan'ın "Erdoğan'ın oyu yüzde 26" dediği videoyu alıntılayarak "Buna inanmak için aptal olmak..
İYİ Parti de sonunda anladı! Canlı yayında CHP itirafı
Gündem

İYİ Parti de sonunda anladı! Canlı yayında CHP itirafı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yan yana oldukları sürece..
Dev balina bir anda patladı! Organları etrafa saçıldı: O anlar anbean kamerada
Sosyal Medya

Dev balina bir anda patladı! Organları etrafa saçıldı: O anlar anbean kamerada

ABD'de ölü bir kambur balinanın oluşan metan gazı nedeniyle patlayarak organlarının etrafa saçıldığı anlar balıkçılar tarafından cep telefon..
Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı
Dünya

Trump ezber bozdu! Bu kez kazanmaya kararlı

ABD’nin eski Başkanı Trump, Iowa eyaletinde destekçilerine bedava pizza dağıttı.
Belçika polisi 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı!
Gündem

Belçika polisi 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı!

Beşiktaş’ın Club Brugge ile Belçika'da oynayacağı maç öncesinde, 27 siyah beyazlı taraftar gözaltına alındı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23