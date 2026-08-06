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Dünya
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Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Almanya’da haftalardır süren sıcak hava ve yetersiz yağışlar Ren Nehri’ndeki su seviyesini kritik noktaya indirdi.

#1
Foto - Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Almanya’nın en önemli su yollarından Ren Nehri, sıcak hava dalgası ve kuraklığın etkisiyle son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

#2
Foto - Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Özellikle Köln, Düsseldorf ve Duisburg çevresindeki ölçüm istasyonlarında son yılların en düşük değerleri kaydedilirken, uzmanlar önümüzdeki günlerde beklenen sıcak havanın su seviyesini daha da düşürebileceği uyarısında bulundu. Köln'deki Ren Nehri ölçüm istasyonunda salı sabahı su seviyesi kısa süreliğine 66 santimetreye kadar gerileyerek şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyenin de altına indi. Bu değer, nehirdeki kuraklığın boyutunu ve su seviyesindeki hızlı değişime işaret ederken, uzmanlar yağışların yetersiz kalması halinde önümüzdeki günlerde yeni rekor düşük seviyelerin görülebileceği uyarısında bulunuyor.

#3
Foto - Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Düşük su seviyesi özellikle nehirde seyreden yük gemilerini olumsuz etkiliyor. Nehirde sefer yapan yük gemileri, karaya oturma riskini azaltabilmek için normal taşıma kapasitelerinin yalnızca yüzde 25 ila 40'ı kadar yük alabiliyor. Bu nedenle aynı miktardaki yükün taşınabilmesi için daha fazla gemi seferi düzenleniyor. Artan sefer sayısı lojistik maliyetlerini yükseltirken, sanayi kuruluşlarının hammadde ve ürün sevkiyatlarında da gecikmelere neden oluyor. Alman taşımacılık sektörü temsilcileri, mevcut durumun tedarik zincirleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

#4
Foto - Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Kuraklığın etkileri yalnızca yük taşımacılığıyla sınırlı kalmıyor. Ren Nehri üzerindeki bazı feribot hatlarında seferler durdurulurken, bazı hatlarda ise yalnızca hafif araçların geçişine izin veriliyor. Turistik yolcu gemileri de birçok sefer iptalinden etkilenirken, düşük su seviyesi nedeniyle güzergahlarını değiştirmek veya bazı iskelelere uğramamak zorunda kalıyor.

#5
Foto - Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Özellikle bazı feribot bağlantılarının tamamen askıya alındığı Rheinland-Pfalz eyaletinde de günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

#6
Foto - Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Düşük su seviyesi enerji üretimini ve doğal yaşamı da tehdit ediyor. Ren Nehri'nden soğutma suyu kullanan bazı hidroelektrik tesisleri ile enerji santralleri tam kapasite çalışamaz hale gelirken, su sıcaklığındaki artış balıklar ve diğer su canlıları üzerinde baskı oluşturuyor. Çevre kuruluşları, nehrin yalnızca ticaret yolu olarak değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem ve içme suyu kaynağı olarak korunması gerektiğini vurgulayarak, Almanya genelinde su kıtlığına karşı uzun vadeli bir ulusal plan hazırlanması çağrısında bulunuyor.

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