Yük gemileri kapasitesini yüzde 75 azalttı! Su seviyesi dibe vurdu

Düşük su seviyesi enerji üretimini ve doğal yaşamı da tehdit ediyor. Ren Nehri'nden soğutma suyu kullanan bazı hidroelektrik tesisleri ile enerji santralleri tam kapasite çalışamaz hale gelirken, su sıcaklığındaki artış balıklar ve diğer su canlıları üzerinde baskı oluşturuyor. Çevre kuruluşları, nehrin yalnızca ticaret yolu olarak değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem ve içme suyu kaynağı olarak korunması gerektiğini vurgulayarak, Almanya genelinde su kıtlığına karşı uzun vadeli bir ulusal plan hazırlanması çağrısında bulunuyor.