Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

Eskişehir’de yaşayan Sebahat Ateş’in oğlu Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Cemal Ateş, Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’nde yapılan terör operasyonunda şehit oldu. Özel harekat eğitim komutanlığı yaptığı esnada şehit olan Cemal Ateş’in annesi, 9 yıl önce eşini de kaybettikten sonra Eskişehir’e yerleşti. Kızının yardımıyla Eskişehir’de bir evi eşyalı olarak kiralayan şehit annesi Sebahat Ateş, yaklaşık 2 yıl bu evde ikamet etti. Ev sahibiyle zaman zaman evin demirbaşları ile ilgili sorunlardan dolayı sorun yaşayan şehit annesi, kapısına gelen icra kağıdı ile büyük şaşkınlık yaşadı. Arızalanan kombiyi yaptırmak istemeyen ev sahibinin kendisine türlü bahanelerle aceleye getirerek imzalattığı kağıtlarla adli süreç başlattığını belirten şehit annesi, “Kombi için de gene yaptırayım bunu da kiradan keseyim dedim. O hızla gidip beni avukata vermiş. İcraya vermişler” dedi.