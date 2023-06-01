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Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

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Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

2023-06-01 12:47:32
Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

Şırnak’ta teröristlerle mücadele ettiği esnada şehit olan Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Cemal Ateş’in Eskişehir’de yaşayan annesi, demirbaş arızası nedeniyle sorun yaşadığı ev sahibi tarafından icraya verilerek evinden çıkarıldı.

#1
Foto - Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

Eskişehir’de yaşayan Sebahat Ateş’in oğlu Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Cemal Ateş, Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’nde yapılan terör operasyonunda şehit oldu. Özel harekat eğitim komutanlığı yaptığı esnada şehit olan Cemal Ateş’in annesi, 9 yıl önce eşini de kaybettikten sonra Eskişehir’e yerleşti. Kızının yardımıyla Eskişehir’de bir evi eşyalı olarak kiralayan şehit annesi Sebahat Ateş, yaklaşık 2 yıl bu evde ikamet etti. Ev sahibiyle zaman zaman evin demirbaşları ile ilgili sorunlardan dolayı sorun yaşayan şehit annesi, kapısına gelen icra kağıdı ile büyük şaşkınlık yaşadı. Arızalanan kombiyi yaptırmak istemeyen ev sahibinin kendisine türlü bahanelerle aceleye getirerek imzalattığı kağıtlarla adli süreç başlattığını belirten şehit annesi, “Kombi için de gene yaptırayım bunu da kiradan keseyim dedim. O hızla gidip beni avukata vermiş. İcraya vermişler” dedi.

#2
Foto - Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

“Evin demirbaşlarındaki problemlerden dolayı sorun yaşadık” Ev sahibiyle yaşadığı problemin ardından kısa sürede evi boşaltan ve kızının yanına yerleşen şehit annesi Sebahat Ateş, kendisine büyük mağduriyet yaşatan olayı şu ifadelerle anlattı:

#3
Foto - Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

“Oğlum 24 Aralık 1999’da Şırnak’ta şehit oldu. Özel harekat eğitim komutanıydı oğlum, terör olayında şehit oldu. Evimde çeşmenin altından su damlıyordu. Bir sucu var çağır da yapsın dedim. Ben bilmiyorum sucu falan dedi. Ben de yaptırıp kiradan keseceğimi söyledim. Herhalde 300 lira kadar tutmuştu, bende kiradan kestim. Ramazan Bayramı’nda Ankara’dan kızım geldi. Baktık sıcak su çalışmıyor.

#4
Foto - Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

Çeşme ve kombiden dolayı sorun çıktı. Yaptırmak istemedi. Kombi için de gene yaptırayım bunu da kiradan keseyim dedim. O hızla gidip beni avukata vermiş. İcraya vermişler. Görünce şaşırdık.

#5
Foto - Yuh artık! Şehit annesine büyük saygısızlık!

Niye böyle oluyor diye düşündük. Ertesi gün neden beni icraya verdiğini sordum. Eline telefon alıp konuşur gibi yaparak bana cevap vermedi. Evin demirbaşlarındaki problemlerden dolayı sorun yaşadık. Kiramı gününde veriyordum. Şimdi kızımın yanında kalıyorum. Eşyalarım ortalıkta. Eşyalarımı kutulayıp garaja koyacağım.”

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