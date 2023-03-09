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YSK'dan deprem bölgesinde inceleme

2023-03-09 22:24:24
YSK'dan deprem bölgesinde inceleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

#1
Foto - YSK'dan deprem bölgesinde inceleme

YSK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#2
Foto - YSK'dan deprem bölgesinde inceleme

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletimizi derinden yaralayan büyük deprem felaketinin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetler çalışmalarını tamamlamıştır.

#3
Foto - YSK'dan deprem bölgesinde inceleme

Yapılan detaylı incelemelerde personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik alt yapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur.

#4
Foto - YSK'dan deprem bölgesinde inceleme

Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir."

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