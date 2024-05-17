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YRP’ye tepki yağdı! "Yazık gerçekten"

2024-05-17 09:28:33
YRP’ye tepki yağdı! “Yazık gerçekten”

31 Mart seçimleri sonrası muhalefet partilerin kazandığı belediyelerde işten çıkarma ve personele mobbing iddiaları tepkilere yol açtı.

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#1
Foto - YRP’ye tepki yağdı! "Yazık gerçekten"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Konya Emirgazi belediyesinde yüzde 54 engelli bir personelin tuvaletin önünde bulunan masada görevlendirildiğini söyledi.

#2
Foto - YRP’ye tepki yağdı! "Yazık gerçekten"

TBMM'de söz konusu fotoğrafı paylaşan Baykan, konunun takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:

#3
Foto - YRP’ye tepki yağdı! "Yazık gerçekten"

"Seçim bölgem Konya’da muhalefet partileri tarafından yönetilmeye başlanan belediyelerde mobbing ve işten çıkarmalarla ilgili birçok şikâyet gelmeye başladı. Daha bugün gelen bir bilgi “Pes!” dedirtecek cinsten. Konya’da bir belediyemizde yüzde 54 engelli bir personelin görevi fen işleri başkanlığında büro personeli olmasına rağmen, bir parkta bulunan tuvaletin önüne konulan bir masaya oturtulması ve yeni görev yeri olarak bildirilmesi hangi vicdanın eseri, hangi belediyecilik anlayışının tezahürüdür? İlgili personelin engelli olması nedeniyle şimdilik buradan kişi ve belediye ismi vermiyorum, dileyen vekillerimize bilgisi verilecektir. Milletvekili arkadaşlarımdan belediyelerinde yapılan bu tarz uygulamaları takip etmelerini, böyle vicdan sızlatan durumlara müsaade etmemelerini temenni ediyorum. İnsanların işi, ekmeği ve kişilik haklarıyla uğraşmaya devam ederlerse bizler de bunları söylemekten, haklarını savunmaktan geri durmayacağız. Yönetimine geldiğiniz belediyelerdeki işiniz engelli personelle uğraşmak mıdır? Ayıptır, günahtır! Gözümüz üzerinizde olmaya devam edecektir."

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Foto - YRP’ye tepki yağdı! "Yazık gerçekten"

Öte yandan gazeteci Mehmet Acet söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, belediye yönetimine tepki gösterdi. Acet, "Maksadın bu şahsı aşağılamak olduğu çok açık. Hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir muamele kabul edilemez. Yazık gerçekten" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Ahmet Uçar

Kim Kimin yolundan giderse o ondandır.

adanının adamı

yapa r
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