2021-01-04 14:32:06 Youtube’un en çok konuşulan isimleri belli oldu
2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini belli oldu.
2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini belli oldu.
1. Enes Batur
2. ORKUN IŞITMAK
BARIŞ ÖZCAN, 3. OLDU
OĞUZHAN UĞUR VE BURAK ŞAHİN DE LİSTEDE YER ALDI
6. SIRADA FURKAN YAMAN
7. SIRADA BERKCAN GÜVEN
8 VE 9'UNCU SIRADA KAFALAR'IN İKİ İSMİ VAR
URAS BENLİOĞLU 10. SIRADA YER ALDI
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