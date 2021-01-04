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Medya
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Youtube’un en çok konuşulan isimleri belli oldu

2021-01-04 14:32:06
Youtube’un en çok konuşulan isimleri belli oldu

2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini belli oldu.

#1
Foto - 1. Enes Batur

1. Enes Batur

#2
Foto - 2. ORKUN IŞITMAK

2. ORKUN IŞITMAK

#3
Foto - BARIŞ ÖZCAN, 3. OLDU

BARIŞ ÖZCAN, 3. OLDU

#4
Foto - OĞUZHAN UĞUR VE BURAK ŞAHİN DE LİSTEDE YER ALDI

OĞUZHAN UĞUR VE BURAK ŞAHİN DE LİSTEDE YER ALDI

#5
Foto - 6. SIRADA FURKAN YAMAN

6. SIRADA FURKAN YAMAN

#6
Foto - 7. SIRADA BERKCAN GÜVEN

7. SIRADA BERKCAN GÜVEN

#7
Foto - 8 VE 9'UNCU SIRADA KAFALAR'IN İKİ İSMİ VAR

8 VE 9'UNCU SIRADA KAFALAR'IN İKİ İSMİ VAR

#8
Foto - URAS BENLİOĞLU 10. SIRADA YER ALDI

URAS BENLİOĞLU 10. SIRADA YER ALDI

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