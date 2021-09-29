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Teknoloji-Bilişim
8
YouTube ve Gmail o telefonlarda çalışmayacak

2021-09-29 04:49:57
YouTube ve Gmail o telefonlarda çalışmayacak

Google, bazı Android telefonların Gmail ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişimini kaybedeceğini açıkladı.

#1
Foto - Google, Android işletim sisteminin çok eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlara olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.

Google, Android işletim sisteminin çok eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlara olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.

#2
Foto - ABD'li şirket, 2010 yılının sonunda yayınlanan Android 2.3 sürümünü de kara listeye ekledi. Bu işletim sistemi ile çalışan cihazlarda Google hesaplarıyla oturum açmayı engelleyen Google, popüler uygulamaların da desteğini kesti.

ABD'li şirket, 2010 yılının sonunda yayınlanan Android 2.3 sürümünü de kara listeye ekledi. Bu işletim sistemi ile çalışan cihazlarda Google hesaplarıyla oturum açmayı engelleyen Google, popüler uygulamaların da desteğini kesti.

#3
Foto - Artık YouTube, Gmail, Haritalar ve Play Store gibi popüler Google servisleri, Android 2.3 sürümünü kullanan telefonlarda çalışmayacak.

Artık YouTube, Gmail, Haritalar ve Play Store gibi popüler Google servisleri, Android 2.3 sürümünü kullanan telefonlarda çalışmayacak.

#4
Foto - Kullanıcılar, uygulamaları kullanmaya devam edebilmek için Android 3.0 sürümüne geçiş yapmak zorunda kalacak. Eğer bu da mümkün değilse yeni bir telefon almanın zamanı gelmiş olabilir.

Kullanıcılar, uygulamaları kullanmaya devam edebilmek için Android 3.0 sürümüne geçiş yapmak zorunda kalacak. Eğer bu da mümkün değilse yeni bir telefon almanın zamanı gelmiş olabilir.

#5
Foto - Google'dan yapılan açıklamada, aşağıdaki popüler telefonlarla birlikte tüm Android 2.3 kullanan modellerin, Google uygulamalarına olan erişimini kaybedeceği bilgisi paylaşıldı.

Google'dan yapılan açıklamada, aşağıdaki popüler telefonlarla birlikte tüm Android 2.3 kullanan modellerin, Google uygulamalarına olan erişimini kaybedeceği bilgisi paylaşıldı.

#6
Foto - Sony Xperia Advance Lenovo K800 Sony Xperia Go Vodafone Smart II Samsung Galaxy S2 Sony Xperia P LG Spectrum Sony Xperia S LG Prada 3.0 HTC Velocity HTC Evo 4G Motorola Fire Motorola XT532

Sony Xperia Advance Lenovo K800 Sony Xperia Go Vodafone Smart II Samsung Galaxy S2 Sony Xperia P LG Spectrum Sony Xperia S LG Prada 3.0 HTC Velocity HTC Evo 4G Motorola Fire Motorola XT532

#7
Foto - Her ne kadar Google'ın bu kararı kullanıcıların pek de hoşuna gitmese de Android 2.3 sürümünün yayınlanması üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçti. Güvenlik güncelleştirmesi almayan bu telefonlar, zararlı yazılımlara karşı oldukça savunmasız.

Her ne kadar Google'ın bu kararı kullanıcıların pek de hoşuna gitmese de Android 2.3 sürümünün yayınlanması üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçti. Güvenlik güncelleştirmesi almayan bu telefonlar, zararlı yazılımlara karşı oldukça savunmasız.

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