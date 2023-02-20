  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

2023-02-20 00:04:54
YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube'un TikTok'tan kopyaladığı Shorts özelliği, TikTok'u geride bıraktı. YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre Shorts, aylık 1,5 milyar izleyici sayısına ulaştı. Platform, iki yıl önce hizmete alınan bu kısa video özelliğiyle TikTok'a rakip olmuştu ve kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanmıştı. Shorts videoları, her ay 1,5 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izleniyor. Bu rakam, TikTok'un son paylaştığı izlenme sayısını geçiyor. YouTube ayrıca gelecekte, uzun biçimli videolar, canlı yayınlar, müzikler ve podcast'ler gibi farklı kategorileri Shorts'a entegre etmeyi planlıyor.

#1
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube'un TikTok'tan kopyaladığı Shorts, TikTok'u geçti. Platformdan gelen açıklamaya göre Shorts aylık 1,5 milyar izleyiciye ulaştı.

#2
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube, TikTok’a rakip olarak geliştirdiği kısa video özelliği Shorts’un rekor izlenme sayısını yakaladığını açıkladı.

#3
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

Platformun paylaştığı verilere göre Shorts videoları, her ay 1,5 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izleniyor.

#4
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube Shorts’un ne kadar izlendiği ortaya çıktı.

#5
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

İki yıldan daha kısa süre önce YouTube’da hizmete alınan kısa video özelliği, tüm dünyada popüler olmayı başardı.

#6
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

Oturum açmış kullanıcılar tarafından aylık 1,5 milyar izlenmeye ulaştı. Bu rakam ise TikTok’un paylaştığı son izlenme sayısını geçtiğini gösteriyor.

#7
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

Çinli video platformu TikTok, en son paylaştığı Eylül 2021 raporunda aylık 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu.

#8
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

Bu rakamın üzerinden dokuz ay geçmiş olmasına rağmen henüz yeni bir izlenme özeti sunulmadığı için, YouTube’un TikTok’u geçtiğini varsayabiliriz.

#9
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

Platformun açıklamasına göre Shorts videoları, “gün boyunca farklı zaman ve yerlerde videoyla etkileşime giren” kullanıcıları temsil ediyor. Günün farklı zamanlarda kısa videolar izleyen kullanıcılar, daha uzun süreli oturumlarda ise YouTube’daki diğer videolara yöneliyor.

#10
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube, ortalama izlenme süresinin arttığını da ifade etti, bu sürenin ne kadar olduğunu söylemedi. Ancak kısa biçimli video formatının popüler hale gelmesiyle, izlenme süresinin nasıl arttığı konusu merak uyandırdı.

#11
Foto - YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube ayrıca gelecek dönemlerde platformdaki uzun biçimli videolar, canlı yayınlar, müzikler ve podcast’ler gibi farklı kategorileri Shorts’a entegre etmeyi planladığını ifade etti.

Murat Boz'dan tuhaf
Gündem

Murat Boz'dan tuhaf "Diyanet" çıkışı! Seni kim gaza getirdi aslanım

Diyanet’in, depremle bir defa daha gündeme gelen evlat edinmeyle ilgili sorulara verdiği cevaplar, bazı basın yayın organlarınca bağlamından..
FETÖ medyasından Diyanet'e alçak iftira! Gerçekler ortaya çıktı
Gündem

FETÖ medyasından Diyanet'e alçak iftira! Gerçekler ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na atılan son iftira "bu kadar olmaz" dedirtti. FETÖ medyası tarafından servis edilen haberde cuma hutbesinde bir ..
AFAD'dan genelge: Kesinlikle yasak
Gündem

AFAD'dan genelge: Kesinlikle yasak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyaları..
Prof. Dr. Sadettin Ökten'in deprem uyarısı viral oldu!
Gündem

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in deprem uyarısı viral oldu!

Prof. Dr. Saadettin Ökten'in geçmiş dönemde katıldığı bir programda depreme ilişkin tedbir önerileri Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi..
Deprem anında ilginç anlar! Gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar belirdi
Yerel

Deprem anında ilginç anlar! Gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar belirdi

Hatay'da bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansı..
Bilim insanlarından ortaya atılan ilginç öneri: Beyaz renk olabilir: Trafikte her şeyi yakın takip yapabilir
Teknoloji

Bilim insanlarından ortaya atılan ilginç öneri: Beyaz renk olabilir: Trafikte her şeyi yakın takip yapabilir

Bilim insanları, varsayımsal olarak insanlığın geleceğindeki otomobillerin dönüşümlerinden ötürü bir tane daha trafik ışığı rengine ihtiyacı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23