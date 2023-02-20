YouTube Shorts ve TikTok rekabeti! İşte yarışı kazanan

YouTube'un TikTok'tan kopyaladığı Shorts özelliği, TikTok'u geride bıraktı. YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre Shorts, aylık 1,5 milyar izleyici sayısına ulaştı. Platform, iki yıl önce hizmete alınan bu kısa video özelliğiyle TikTok'a rakip olmuştu ve kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanmıştı. Shorts videoları, her ay 1,5 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izleniyor. Bu rakam, TikTok'un son paylaştığı izlenme sayısını geçiyor. YouTube ayrıca gelecekte, uzun biçimli videolar, canlı yayınlar, müzikler ve podcast'ler gibi farklı kategorileri Shorts'a entegre etmeyi planlıyor.