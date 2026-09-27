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Spor
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Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor

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Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Fenerbahçe'nin borcu korkunç şekilde yükseliyor. Borç, 21 Eylül 2025'te 592 milyon euroya çıkmış. Fenerbahçe tarihinin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz." dedi.

#1
Foto - Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, mali rakamlarına ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

#2
Foto - Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor

"Fenerbahçe'nin borcu korkunç şekilde yükseliyor. Borç, 21 Eylül 2025'te 592 milyon euroya çıkmış. Fenerbahçe tarihinin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Kulübün yıllık euro cinsinden geliri 457 milyon euro olmasına rağmen 1 yılda 611 milyon euro harcanmış. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026 sezonu.

#3
Foto - Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor

180 milyon euro civarında açık var. Ataşehir arazisinden gelen kaynak, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, sermaye artırımından gelen kaynak. Biz bu aktifleri kaybettik. Finansal borcu kapattık diyorlar ama toplam borç yükü azalmadı. Astronomik rakamlara ulaştık. 524 milyon euro toplam borç bırakıldı. Arazilerden ve sermaye artırımından gelen 132 milyon euroya rağmen toplam borç bu miktarda."

#4
Foto - Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor

Göktürk, 20 milyon euro civarında ek gelirin iskonto edilerek harcandığını söyledi. Barış Göktürk, "Fenerbahçe Stadı'nın isim ve forma gelirlerinden 24 milyon euro, Adidas'tan 8 milyon euro erken alındı. Passo'ya 5 yıllık taahhüt verildi. Bunun bonus olduğunu söylüyorlar, 4,5 milyon euroluk kısmı ipotek ettirmişsiniz. Bunların hepsi harcandı, hepsi yendi. Özel bir bankadan alınan 7 milyon euro avans. 1907 Tribünü'nün tamamı satılarak harcanmış. Yönetim kurulumuza teslim edilen tabloda, Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasının yapıldığı, 2 değerli arsanın kaybedildiği, en yüksek bedelli sermaye artırımının yapıldığını görüyoruz. Geçmiş dönem sporcu ve teknik kadro ücretleri var. Bunların elle tutulur hiçbir tarafı yok. Finansal borçların kapanmasına karşın ticari borçların arttığını görüyoruz. Bunların içinde sporcu ödemeleri için yapılan anlaşmaların gelecekteki ödemeleri yok. 2026-2027 sezonunun kombine gelirini bizlere bıraktığınızı söylüyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sıfır yeni kaynak üreten, var olan kaynakları tüketen, Aziz Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı arsaları satan bir yönetimle karşı karşıyayız. Aziz Yıldırım en kötü dönemde elini ve gövdesini taşın altına koyarak göreve geldi ve kulübü tekrar düzlüğe çıkarmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

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