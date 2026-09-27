Dünyanın gözünün içine baka baka…’ Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a övgü

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının dünyanın gözünün içine baka baka böyle haykırması kıymetlidir. 'Dünya 5'ten büyüktür.' lafı kıymetli bir laftır. 'Farklılıkların ve farklı seslerin duyurulmadığı, mekanizma olarak 5 devletin keyfine kalmış bir dünyada huzur yoktur.' ikazları çok esaslıdır. Sayın Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler'deki konuşması çok veciz bir konuşmadır. Türk devlet başkanının böyle bir ikazla mazlum milletlerin sözcüsü, çığlığı olması çok kıymetlidir." dedi.