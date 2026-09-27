  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın gözünün içine baka baka…’ Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a övgü Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor Erzincan’da mevsimsel su kaynağı: Ağ Nene Tepesi hikayesi ile dikkat çekiyor Acele edilmeyecek: Abdülkerim'de Icardi benzerliği: Kaptan son seneye girdi Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor Dikkat herkesin başına gelebilir: Sahte senet oyunu mahkemeden döndü CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük sürpriz: Elçiler İçin Hesap Vakti!
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

AK Parti Giresun İl Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Alkan, görev sürecindeki ilk büyük teşkilat buluşması olan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gövde gösterisi yaptı. Binlerce kişinin katıldığı toplantıda yaklaşık salonlara sımayan Ak Partililer, kenti yöneten CHP’li belediyenin yüreğine korku saldı.

1
#1
Foto - CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Bir süre önce atama yoluyla AK Parti Giresun İl Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Alkan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gövderisine imza attı. Binlerce kişinin katıldığı toplantıda yaklaşık 3 bin kişilik 19 Eylül Kapalı Spor Salonu tamamen dolarken, yüzlerce partili salona sığmayarak programı dışarıdan takip etti.

#2
Foto - CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Toplantıya AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Partili belediye başkanları, önceki dönem il başkanları, il ve ilçe teşkilatları, il genel ve belediye meclisi üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

#3
Foto - CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Toplantının başlamasıyla birlikte salonda tüm koltukların dolduğu görülürken, yüzlerce partili de salon dışında kaldı. Konuşmaların alkış ve tezahüratlarla karşılandığı program, yoğun katılım nedeniyle miting atmosferini aratmadı. Giresun Belediyesi’nin CHP yönetiminde bulunduğu kentte, AK Parti teşkilatının gerçekleştirdiği toplantıda ortaya çıkan yoğun katılım dikkat çekti.

#4
Foto - CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Toplantıda konuşan AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti teşkilatlarının geçmişten bugüne ortaya koyduğu çalışmaların önemine değinen Alkan, hizmet siyasetinin yanı sıra vatandaşlarla güçlü bağ kurmanın önemini vurguladı. Teşkilatların aynı hedef doğrultusunda birlik içerisinde çalışmasının Giresun’a daha fazla hizmet kazandıracağını belirten Alkan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ancak sadece hizmet üretmek yetmez, vatandaşımızın gönlüne dokunmak, derdini dinlemek ve yanında olduğumuzu hissettirmek de bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan, birlik ve beraberliğimize güç katan, aynı heyecan ve inançla omuz omuza yürüyen tüm kıymetli teşkilat mensuplarımıza canıgönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Alkan, Giresun için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Giresun için, milletimiz için, geleceğimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz; birlik varsa güç vardır, inanç varsa başarı vardır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Giresun’umuz için daha güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Konuşmaların ardından AK Parti Giresun teşkilatında önceki dönemlerde il başkanlığı görevinde bulunan isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Toplantı, teşkilat mensuplarının ilçeleriyle ilgili yönelttiği soruların cevaplandırıldığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ogün

görüntü çok güzel ama içlerinde ne kadar menfaatçi, koltuk sevdalısı,çıkarcı insanlar var onu hesaplamak lazım. AKP’ye maşAllah, ama eski Akp pek kalmadı, sokaktan uzak, vatandaşa yukarıdan bakmak insanlar var…
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hamsi ağlarına 160 kiloluk dev takıldı: Tezgaha çıktı, kapış kapış satıldı
Gündem

Hamsi ağlarına 160 kiloluk dev takıldı: Tezgaha çıktı, kapış kapış satıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında tezgâha çıkarılan 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı, vatandaşlardan yoğun ilgi ..
Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında sermaye piyasasındaki tartışmalı hisse işlemlerini gündemine aldı. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız

MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Kendini seçilmiş zanneden, tüm insan..
Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in soykırımcı ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği kalleş saldırılarda şehit olanların sayısı 74..
Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı
Gündem

Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı

“Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Tançalan’ın otoparkında yapılan aramalard..
İşgalin ticari ayağı ifşa oldu: 214 şirket BM radarında
Dünya

İşgalin ticari ayağı ifşa oldu: 214 şirket BM radarında

Birleşmiş Milletler (BM)’nin güncellediği veri tabanı, Batı Yaka’daki İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ticari faaliyetleri yeniden gündeme ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23