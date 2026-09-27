CHP’li belediyeyi titreten gövde gösterisi! AK Partililer salonlara sığmadı

Toplantıda konuşan AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti teşkilatlarının geçmişten bugüne ortaya koyduğu çalışmaların önemine değinen Alkan, hizmet siyasetinin yanı sıra vatandaşlarla güçlü bağ kurmanın önemini vurguladı. Teşkilatların aynı hedef doğrultusunda birlik içerisinde çalışmasının Giresun’a daha fazla hizmet kazandıracağını belirten Alkan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ancak sadece hizmet üretmek yetmez, vatandaşımızın gönlüne dokunmak, derdini dinlemek ve yanında olduğumuzu hissettirmek de bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan, birlik ve beraberliğimize güç katan, aynı heyecan ve inançla omuz omuza yürüyen tüm kıymetli teşkilat mensuplarımıza canıgönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Alkan, Giresun için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Giresun için, milletimiz için, geleceğimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz; birlik varsa güç vardır, inanç varsa başarı vardır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Giresun’umuz için daha güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.