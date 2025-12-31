Yönetim vazgeçmişti... Fenerbahçe'de kritik tarih 15 Ocak: 'Çok büyük sorun var' diyerek duyurdular

Fenerbahçe yönetimi UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında kritik raporlama dönemine girdi. İzleme periyodu devam eden sarı-lacivertliler, mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek ve 2026 sezonuna "mali temizlik" ile girmek için dev bir ödeme operasyonu başlattı. Dün yapılan yönetim kurul toplantısının öncelikli gündemi mevcut kadronun finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için uygulanacak ödeme planını netleştirdi.