Yönetim vazgeçmişti... Fenerbahçe'de kritik tarih 15 Ocak: 'Çok büyük sorun var' diyerek duyurdular

UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında Fenerbahçe, 15 Ocak 2026 tarihine kadar 50 milyon Euro civarında bir ödeme yapıp yükümlülüklerini tamamlamak zorunda. UEFA kriterleri gereği 'vadesi geçmiş borç bulunmaması' kuralı için bu ödemeler hayati önem taşıyor. Toplam ödemenin 20 milyon euro'luk kısmını futbolculara ödenecek maaş, prim ve imaj hakları oluşturacak.