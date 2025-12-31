  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Yönetim vazgeçmişti... Fenerbahçe'de kritik tarih 15 Ocak: 'Çok büyük sorun var' diyerek duyurdular

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında Fenerbahçe, 15 Ocak 2026 tarihine kadar 50 milyon Euro civarında bir ödeme yapıp yükümlülüklerini tamamlamak zorunda. UEFA kriterleri gereği 'vadesi geçmiş borç bulunmaması' kuralı için bu ödemeler hayati önem taşıyor. Toplam ödemenin 20 milyon euro'luk kısmını futbolculara ödenecek maaş, prim ve imaj hakları oluşturacak.

#1
Fenerbahçe yönetimi UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında kritik raporlama dönemine girdi. İzleme periyodu devam eden sarı-lacivertliler, mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek ve 2026 sezonuna "mali temizlik" ile girmek için dev bir ödeme operasyonu başlattı. Dün yapılan yönetim kurul toplantısının öncelikli gündemi mevcut kadronun finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için uygulanacak ödeme planını netleştirdi.

#2
Fenerbahçe, Jhon Duran için ciddi bir ödeme yapılacak. Yıllık maliyeti 21 milyon euro olan oyuncunun kiralama ve imza parası kalemleri, Ocak ayının en büyük gider kalemi.

#3
Saran yönetiminin futbolcu grubuna (maaş, prim ve imaj hakları) yapacağı toplam ödemenin 20 milyon Euro civarında olduğu gelen bilgiler arasında. UEFA kriterleri gereği "vadesi geçmiş borç bulunmaması" kuralı için bu ödemeler hayati önem taşıyor.

#4
Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin bonservis taksitlerinin de bir kısmını bu dönemde ödeyecek. Benfica'dan 22.5 milyon Euro bedelle transfer edilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için anlaşma takvimine uygun olan taksit ödemesi Portekiz ekibine iletilecek. Salzburg'dan transfer edilen Dorgeles Nene'nin bonservis paketi kapsamında Avusturya kulübüne de bir ödeme gerçekleştirilecek.

#5
Fenerbahçe 2025 yılının son mali raporunu ve 2026 projeksiyonunu 15 Ocak tarihine kadar UEFA’ya sunmak zorunda.

#6
Fenerbahçe, Şubat ayı başında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlıyor. 15 Ocak’taki bu ödeme gücü Bankalar Birliği'ne verilecek "bize güvenin" mesajı olacak.

